River Plate venció por 5-1 a Barracas Central. Y en aquel partido hubo una actuación que hizo a Colo Colo frotarse las manos una vez más. Pablo Solari anotó un doblete en la goleada, incluido un picotón que sirvió de broche de oro a la gran noche en el estadio Mâs Monumental.

El Pibe ingresó en los 63′ en lugar de Agustín Palavecino. Y eso le alcanzó para poner su nombre dos veces en la lista de goleadores. Fue el séptimo tanto del “36” en competencias ligueras de 2023 con la Banda Sangre. Luego de la victoria, al DT del equipo vencedor, Martín Demichelis, le pidieron una evaluación sobre la actual ventana de traspasos.

“Termina el 31. Hasta ahí en el fútbol todo es posible. Te pueden venir y comprar a un jugador. River no es un equipo que esté vendiendo, pero hay cosas que no podemos manejar como pasó con Lucas Beltrán”, dijo el Micho en alusión a un cuantioso traspaso: la Fiorentina desembolsó 12 millones de euros por el ex socio de Solari. Ya suma dos partidos en la Serie A de Italia.

Demichelis agregó que “después no necesitamos nada más. Tenemos estos cuatro meses para trabajar y sacar conclusiones. Siempre dije que soy un agradecido del plantel que tengo. Pude premiar a David Martínez que viene trabajando muy bien. Bruno Zuculini está a la par del grupo. En el final total del 2023 sacaremos conclusiones”.

El momento de River Plate ilusiona a Colo Colo por Pablo Solari

River Plate pagó 5,2 millones de dólares a Colo Colo para quedarse con los servicios de Pablo Solari. Pero el Cacique se quedó con el 36 por ciento de su pase. Por ende, cualquier buen rendimiento del Pibe dispara las expectativas en las oficinas de Blanco y Negro.

Estos dos goles y el interés de clubes europeos por él, como el del Crystal Palace de Inglaterra, hacen factible pensar en un traspaso. La ventana de pases en Europa cierra el 31 de agosto y días más tarde en algunas ligas, como Rusia y Turquía. Tras la paliza de la Banda Sangre, Demichelis explicó parte de la función ofensiva del Pibe.

“Con Solari y Colidio abro mucho más la cancha. Son dos jugadores que, cuando pusimos a Solari y a Facundo bien abiertos, el entrenador rival tuvo que cambiar. Y pasó a línea de cuatro. Pablo arrancó por afuera y se metió al lado de Salomón Rondón. Así llega uno de sus goles. Cuantas más posiciones puede interpretar un jugador dentro del campo a rápida resolución, bienvenido sea. Eso le aporta muchísimo al equipo”, sentenció el otrora defensor del Manchester City y el Málaga, en ambos clubes dirigido por Manuel Pellegrini.

¿Cuántos goles ha hecho Pablo Solari en River Plate?

Pablo Solari ha anotado 18 goles en 53 partidos con la camiseta de River Plate: 10 en la Liga Profesional, tres en Copa Libertadores, tres en la Copa Argentina y dos en Copa de la Liga. En dos temporadas ya superó los goles que anotó en Colo Colo: 16 en 71 partidos.

¿Cuándo juega de nuevo River Plate?

River Plate vuelve a la cancha este sábado 2 de septiembre a las 20:30 horas. Enfrentará a Vélez Sarsfield en la tercera fecha de la Copa de la Liga.