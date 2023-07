River Plate está a detalles ser el flamante campeón del fútbol argentino. El cuadro millonario tiene altas chances de consagrarse este sábado ante Estudiantes en el Monumental, incluso sin jugar, siempre y cuando hoy viernes Talleres no le gane a Huracán.

Pese a este gran hito para River, uno que se toma con mesura el logro es Martín Demichelis. El entrenador de La Banda contó duro relatos de su vida y dejó en claro que sólo piensa en el aquí y en el ahora luego de perder casi a todos sus seres queridos en pocos años.

“Con 15 años no podía entender que mi mamá, enferma, se podía ir. A esa edad uno no se queda sin mamá. Después, tenía tantos planes con mi papá, que era un gran amigo, y de repente, en un accidente de tránsito, en 2013, encontró la muerte”, afirmó el DT de River.

En ese sentido, Martín relató que “mi abuela que nos crio se nos fue, mi abuelo accidentado. Un borracho que te mata a tu hermano mayor, mi único representante que se suicida”.

“Entonces no, no, ya no veo mucho más allá del hoy. Y mirá que vengo de la cultura alemana, que planifican todo a 20 años, y pienso, ‘puta, qué paciencia’. Pero ya no, no puedo planificar más allá del corto plazo y disfruto del hoy”, concluyó.

River Plate a nada de un nuevo título

River Plate de momento es puntero del torneo argentino con 54 puntos y le lleva nueve de ventaja a Talleres de Córdoba, su más cercano perseguidor. La T juega hoy ante Huracán y si no gana le dejará en bandeja el trofeo al Millonario.

En caso que el cuadro cordobés se quede con la victoria en su visita al Globo, la lucha por el título se estirará un día más al sábado, cando River recibe a Estudiantes en el Monumental a partir de las 18:00 (hora chilena).