Pablo Solari tuvo una noche brillante con la camiseta de River Plate. El ex Colo Colo ingresó para el segundo tiempo ante Barracas Central por la Copa de Liga y anotó dos golazos: marcó a los 80′ y 90′, sellando una contudente goleada por 5-1 del elenco de Martín Demichelis.

Tras el pitazo final, el Pibe comentó a TNT Sports Argentina que, tras haber terminado el primer tiempo en un 1-1, “en el entretiempo quedamos muy enojados, no era lo que teníamos pensado. Hablamos eso, que había que cambiar y dar vuelta la situación”.

El Millonario venía de una dura eliminación en Copa Libertadores y Solari celebró que el grupo se recuperó. “Fue duro porque no era lo que esperábamos, pero el futbol es así, siempre da revancha. Somos los que trabajamos para revertir la situación y los primeros autocríticos cuando nos equivocamos”, contó.

También, comentó cómo se siente por alternar entre titular y suplente. “Cuando van pasando cosas extrafutbolísticas, uno se va haciendo más fuerte de cabeza. Hay que estar positivo, pensar en ayudar al equipo y demostrar que está para jugar, que no importa lo individual”, ilustró.

“Uno siempre quiere jugar, pero estoy muy positivo, trabajo todos los días y si me equivoco soy el primero en admitir mis errores. Trabajo para que se me den las cosas. Martín, el cuerpo técnico y todos mis compañeros saben que voy a aportar desde donde me toque”, cerró.

¿Cuántos goles ha hecho Pablo Solari en River Plate?

Pablo Solari ha anotado 18 goles en 53 partidos con la camiseta de River Plate: 10 en la Liga Profesional, tres en Copa Libertadores, tres en la Copa Argentina y dos en Copa de la Liga. En dos temporadas ya superó los goles que anotó en Colo Colo (16 en 71 partidos).

¿Cuándo juega River Plate?

River Plate vuelve a la cancha este sábado 2 de septiembre a las 20:30 horas. Enfrentará a Vélez Sarsfield en la tercera fecha de la Copa de la Liga.