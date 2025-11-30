Darío Osorio está en el radar para dar un gran salto en el mercado de fichajes de invierno en Europa, donde su juego en el Midtjylland sigue dando que hablar con protagonismo.

Esta jornada aportó con un gol y una asistencia en la victoria de su cuadro ante el Nordsjaelland, a quienes vencieron por un abultado marcador de 6-0, con el chileno que sigue brillando.

Por lo mismo, esta última semana se conoció que uno de los equipos que lo tiene en el radar es el Manchester United, quienes se suman a la larga lista de equipos que han mostrado interés.

En ese sentido, en algo que no es tan común, el nacido futbolísticamente en Universidad de Chile sacó la voz para contar su verdad de una transferencia, con una sorpresa.

Darío Osorio celebró nuevamente en Dinamarca. (Photo by Euan Cherry/Getty Images)

ver también La tremenda noche de Darío Osorio en Dinamarca: anotó y dio una asistencia en goleada del Midtjylland

Darío Osorio pide tranquilidad por su traspaso

Darío Osorio habló con el medio Campo, por lo que fue consultado por un posible traspaso en el mercado en Europa, con una sorpresiva respuesta del jugador.

Publicidad

Publicidad

“Me lo tomo con mucha calma, siempre he sido una persona que se toma las cosas con calma. Así que no me afecta, este tema de la popularidad no me ha cambiado”, explicó en primera instancia.

“La verdad es que no veo muchas de estas cosas. Siempre dejo que mi agente las revise y si surge algo concreto y real, me lo dice. Entonces, tomo la mejor decisión posible junto con el club”, detalló.

Mira el gol de Darío Osorio:

Tweet placeholder

Publicidad