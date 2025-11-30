Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
internacional

Darío Osorio sorprende con una respuesta por su traspaso en Europa: “La mejor decisión…”

El atacante chileno se prepara para dar el gran salto de su carrera, pero una vez que fue consultado por la opción esto respondió.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Darío Osorio está en la mira para el mercado de fichajes de Europa.
© Getty ImagesDarío Osorio está en la mira para el mercado de fichajes de Europa.

Darío Osorio está en el radar para dar un gran salto en el mercado de fichajes de invierno en Europa, donde su juego en el Midtjylland sigue dando que hablar con protagonismo.

Esta jornada aportó con un gol y una asistencia en la victoria de su cuadro ante el Nordsjaelland, a quienes vencieron por un abultado marcador de 6-0, con el chileno que sigue brillando.

Por lo mismo, esta última semana se conoció que uno de los equipos que lo tiene en el radar es el Manchester United, quienes se suman a la larga lista de equipos que han mostrado interés.

En ese sentido, en algo que no es tan común, el nacido futbolísticamente en Universidad de Chile sacó la voz para contar su verdad de una transferencia, con una sorpresa.

Darío Osorio celebró nuevamente en Dinamarca. (Photo by Euan Cherry/Getty Images)

Darío Osorio celebró nuevamente en Dinamarca. (Photo by Euan Cherry/Getty Images)

La tremenda noche de Darío Osorio en Dinamarca: anotó y dio una asistencia en goleada del Midtjylland

ver también

La tremenda noche de Darío Osorio en Dinamarca: anotó y dio una asistencia en goleada del Midtjylland

Darío Osorio pide tranquilidad por su traspaso

Darío Osorio habló con el medio Campo, por lo que fue consultado por un posible traspaso en el mercado en Europa, con una sorpresiva respuesta del jugador.

Publicidad

Me lo tomo con mucha calma, siempre he sido una persona que se toma las cosas con calma. Así que no me afecta, este tema de la popularidad no me ha cambiado”, explicó en primera instancia.

“La verdad es que no veo muchas de estas cosas. Siempre dejo que mi agente las revise y si surge algo concreto y real, me lo dice. Entonces, tomo la mejor decisión posible junto con el club”, detalló.

Mira el gol de Darío Osorio:

Tweet placeholder
Publicidad
    Lee también
    "Grande regalón": ola de comentarios a Pulgar tras coronarse
    Copa Libertadores

    "Grande regalón": ola de comentarios a Pulgar tras coronarse

    El jugador de la U que vienen a buscar desde Argentina
    U de Chile

    El jugador de la U que vienen a buscar desde Argentina

    Llora Alexis: clásico de Sevilla vs Betis termina con escándalo
    Internacional

    Llora Alexis: clásico de Sevilla vs Betis termina con escándalo

    Lo pasa mal: el nuevo golpe que recibe Marcelo Bielsa en Uruguay
    Internacional

    Lo pasa mal: el nuevo golpe que recibe Marcelo Bielsa en Uruguay

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo