Rosario Central fue campeón de la Copa de la Liga Argentina y apunta a una nueva final, que esta vez será ante River Plate. Y lo hace con el recuerdo de una oferta desde Chile por uno de los puntales que tuvo la campaña del cuadro Canalla durante la temporada 2023.

Esa referencia es para Jorge Broun, arquero titular indiscutido del equipo adiestrado por Miguel Ángel Russo. El experimentado golero, conocido como Fatura en el balompié trasandino, tuvo un gran desenlace de partido en el duelo decisivo frente a Platense.

Y luego del partido ante el elenco de Martín Palermo, el Fatu desclasificó una opción muy cercana de tener su segunda experiencia en el fútbol chileno. En la temporada 2013-2014, custodió la portería de Deportes Antofagasta, donde jugó 23 encuentros.

“Más allá de que me tocó pelear de atrás, siempre sumé desde donde estuve. Luego empecé a atajar y fui partícipe de esto”, manifestó Broun, quien el 26 de mayo cumplió 37 años. Pero no siempre fue prioridad en la consideración del staff técnico rosarino. De hecho, todo lo contrario.

Jorge Broun obtuvo el título de campeón en Argentina con Rosario Central, aunque cuenta las horas para medirse a River en el Trofeo de Campeones. Y con un recuerdo vivo de una propuesta que le llegó desde Chile. Una negociación que estuvo muy cerca de concretarse.

“Estuve a una semana de irme. Fue cuando estaba (Carlos) Tevez, que no iba a contar conmigo. Había hablado con gente de Chile. Con la de Palestino, precisamente. Con el Vita”, reveló Broun. Se refería a Pablo Sánchez, Vitamina, el DT de los Árabes.

Finalmente, el cuadro Tetracolor fichó a otro golero argentino experimentado: César Rigamonti, quien muy probablemente renovará su contrato en la institución. “Cuando se va Tevez, me llamó Gonzalo (Belloso, el presidente de Rosario Central) antes de las elecciones. Me dijo que me quería. El amor por este club me hizo quedarme”, confirmó Broun.

¿Cuándo juega River Plate vs. Rosario Central por el Trofeo de Campeones?

River Plate choca ante Rosario Central en el Estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en la ciudad de Santiago del Estero este viernes 22 de diciembre a partir de las 21:00 horas, según el horario de Chile continental.

¿Cuántos partidos jugó Jorge Broun en Deportes Antofagasta?

Jorge Broun jugó 32 partidos en Deportes Antofagasta, club donde estuvo desde junio de 2013 hasta julio de 2014. Fueron 23 cotejos por Campeonatos Nacionales y siete por la Copa Chile.

