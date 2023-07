Arda Güler dejó el Fenerbahce de Turquía para jugar en el todopoderoso Real Madrid de España. El joven jugador tuco, de solo 18 años, fue visto por Florentino Pérez y el equipo de reclutadores del club, quienes quedaron maravillados con el talento del mediocampista ofensivo.

Güler ya se entrena con los merengues, quienes ya empezaron la pretemporada luego de unas semanas de descanso. Y lo hace deslumbrando a propios y extraños con su habilidad y también capacidad goleadora, la cual seguramente dará que hablar la próxima temporada.

Tanto es así que este miércoles se viralizó un golazo del turco en pleno entrenamiento. El video, subido a la cuenta oficial del Real Madrid, generó tanto asombro que se volvió viral en cuestión de minutos y en Twitter explotaron los comentarios sobre quien está llamado a ser el nuevo Mesut Ozil.

El volante, en plena área, realizó una vuelta al mundo a lo Zinedine Zidane y luego, ante la barrida de un defensor, definió rápido y abajo, batiendo al portero. El club acompañó la publicación con el mensaje “Nombre: Arda, 1er apellido: “Calidad”, 2do apellido: Güler”.

Sus primeras declaraciones

Guler, a su llegada al club, señaló que “quiero entrar en la historia de este club, ser una leyenda. Vengo a trabajar y evolucionar. Sobre este club… acabo de ver todas las Copas de Europa y es increíble”, señaló el tuco en su presentación, demostrando su interés en quedarse y descartando la opción de salir a préstamo por su corta edad.

“El Real Madrid tiene una herencia muy importante. Cristiano Ronaldo, Özil, Zidane, Guti… Son leyendas y yo quiero formar parte de esta historia”, señaló el joven jugador, que ya ha generado un montón de expectativas a su llegada al Santiago Bernabéu.

“En el centro del campo es donde mejor me encuentro. Pero no es importante porque me quiero ganar la posición. Quiero ser un jugador ofensivo y crear situaciones de gol. La posición la determina el míster. Juego bien en el centro y también en la banda derecha”, agregó.