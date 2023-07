Arda Güler vivió un día histórico para su carrera este viernes 7 de julio, ya que fue oficializado como nuevo refuerzo del Real Madrid. Y aunque apenas llegó no tiene problemas en reconocer su gran objetivo: convertirse en leyenda.

El cuadro Merengue ganó la millonaria puja para quedarse con el talentoso mediocampista de 18 años oriundo de Turquía, y hoy fue presentado con bombos y platillos en la ciudad deportiva del poderoso club español.

Real Madrid presenta a su nueva joya

La sala de prensa estaba llena de periodistas, principalmente españoles y turcos, que querían conocer las impresiones de Güler en su arribo al equipo que dirige Carlo Ancelotti. Así, este no escondió su emoción y dejó en claro su meta.

“El Real Madrid tiene una herencia muy importante. Cristiano Ronaldo, Özil, Zidane, Guti… Son leyendas y yo quiero formar parte de esta historia“, disparó de entrada el jugador que usará el número 24 en la espalda.

Sobre su posición, resalta que “en el centro del campo es donde mejor me encuentro. Pero no es importante porque me quiero ganar la posición. Quiero ser un jugador ofensivo y crear situaciones de gol. La posición la determina el míster. Juego bien en el centro y también en la banda derecha”.

“Hay muchos jugadores buenos. Estoy preparado para competir y me voy a ganar mi posición, lo daré todo para ganar mi puesto en el club. Quiero quedarme a jugar aquí. Si me dan oportunidades de jugar las voy a aprovechar. Otra posibilidad no entra en mis planes. Me han ofrecido jugar y lo voy a hacer”, añade.

Después, Güler resalta que “todos son muy importantes, pero para mí Modric es el mejor centrocampista del mundo y voy a aprovechar esta oportunidad para aprender mucho de él. Le respeto mucho”.

Sobre su relación con el exmadridista Mezut Özil, que también es su compatriota y excompañero en el Fenerbahce, destaca que “él me dijo que el Madrid es el club más importante del mundo. Tenemos una relación de hermanos y siempre me ha hablado muy bien del club y me ha dado buenos consejos”.

“Me han asegurado que voy a jugar y se acabó. Salir cedido no está en mis planes”, complementó.

“Ha habido muchos clubes que han presentado su interés y con algunos mantuvimos contactos, pero cuando entró el Real Madrid y me dijo que iba a poder jugar, el resto de las ofertas perdieron valor. Este es el mejor club del mundo y no hizo falta que me dijeran nada más para convencerme”, cerró.