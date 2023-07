Ronaldo critico con Brasil: "Vinícius Júnior no sabía controlar con la izquierda"

El fútbol chileno siempre ha mirado con admiración las bondades del fútbol chileno y su capacidad para sacar incontables jugadores de alto nivel. Y varios de ellos terminan en convertirse en los máximos referentes del balompié mundial. Un ejemplo de ello es actualmente Vinícius Júnior el delantero de 22 años que ya es figura del Real Madrid.

Sin embargo, Ronaldo ocupó el ejemplo de Vini para criticar duramente el trabajo formativo del fútbol brasileño. Según O Fenomeno, el actual atacante del Real Madrid salió con varios ripios del Flamengo y sólo pudo crecer como futbolista con su salida de Brasil a los merengues.

“Vinícius no sabía controlar un balón con la izquierda. No lo prepararon correctamente porque no han mejorado en aspectos técnicos”, dijo Ronaldo Luis Nazário de Lima en el podcast Mano a Mano.

Agregó que “durante muchos años, los talentos que salían salían porque son talentos y muchas veces en brutos. Un caso muy claro es el de Vini Júnior”.

“Fue vendido al Real Madrid con 18 años. Mejoró mucho con programas de entrenamiento, metodología profesional y la ayuda de grandes profesionales. Vinícius cambió como del día a la noche en dos años. Hoy es el jugador más decisivo y determinante del fútbol mundial”, complementó Ronaldo.

El ex astro de Brasil sentencia que “es Vinícius y jugó en el Flamengo, pero no lo prepararon bien porque no mejoraron su pierna izquierda, ni sus fundamentos técnicos, su relación de tiempo y espacio en el campo. Solo mejoró cuando salió fuera”.