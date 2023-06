Agente de Ferland Mendy asegura que Real Madrid no tiene plata para Mbappé y le echa la culpa a su mamá

Continúa la teleserie de Kylian Mbappé y esta vez con malas noticias. Según asegura el agente de Ferland Mendy, Yvan Le Mée, Real Madrid no tiene los recursos para fichar al delantero. Recordar que los últimos rumores apuntan a que Paris Saint-Germain pidió un precio cercano a los 250 millones de euros.

En una entrevista con el medio francés RMC Sport, el agente del defensor merengue, Yvan Le Mée, destapó información importante sobre Real Madrid y aseguró que “es un club que actualmente no tiene el dinero para un traspaso”.

Luego fue enfático en recalcar que la culpa en el fallo del fichaje recae en la madre del jugador, Fayza Lamari, quien se ha encargado de llevar las negociaciones con el gigante de Madrid. Un trabajo que en el juicio de Le Mée debió realizar un agente.

“No es su trabajo, ella no tiene la capacidad de actuar. Yo quería montar un restaurante, pero no sé cocinar. Así que no lo hice. Por un momento, sólo tienes que estar en la realidad y hacer lo que sabes hacer. Para hacer las gestiones para su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia”, manifestó.

El polémico representante aseguró: “estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años, se habría ido al Real Madrid”.

Parte de las razones por la que Le Mée no tuvo pelos en la lengua al hablar de Real Madrid es debido al desaire provocado por el club al intentar incluir a Mendy en un posible trato por Mbappé. Un gesto que se sumó a la molestia del agente que anteriormente no logró llegar a un acuerdo para subir el salario del defensor.