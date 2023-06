Desde medios españoles adelantaron el castigo que recibirá Federico Valverde tras el episodio de agresión que protagonizó el pasado 8 de abril. El mediocampista uruguayo puede perderse los primeros cinco partidos de La Liga, debido al puñetazo que le dio al jugador del Villarreal, Álex Baena.

Fue a la salida del estacionamiento del Santiago Bernabéu tras el término del partido entre Real Madrid y Villarreal, que Valverde encaró a Baena por supuestos comentarios hacia su pareja. El encontronazo finalizó con un duro golpe del uruguayo al español que dejó serios hematomas en su rostro.

Baena realizó una denuncia ante la justicia ordinaria y el caso se volvió viral rápidamente, sobre todo después de las imágenes explicitas de su rostro mostradas en la televisión española. Sin embargo, la polémica se fue apagando y el caso no había tenido sanción hasta ahora.

Esta mañana se supo que el juez del departamento de Competición española propuso un castigo de cinco partidos fuera de las canchas para Valverde. Una sanción que puede afectar el inicio de Real Madrid en La Liga para la temporada 23/24.

Sin embargo, la decisión aún no es definitiva, y el caso sigue en vías de resolverse, por lo que se esperará un anuncio oficial en los próximos días. No obstante, todo apunta a que Federico Valverde no podrá acompañar a su equipo en el inicio de la próxima temporada de la Liga.

Valverde sin fútbol para el inicio de las clasificatorias

Estas cinco fechas supondrían un parón desde agosto a septiembre para Valverde, quien sólo podría jugar los partidos de pretemporada con Real Madrid. El nacido en Montevideo es clave para el mediocampo uruguayo, por lo que su llegada sin fútbol será una preocupación para Marcelo Bielsa.

Recordar que el cuadro uruguayo ya perdió a sus históricos por suspensión: José María Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera y Diego Godín, que no podrán estar para el inicio de las clasificatorias. Sumados a varias bajas por lesión.

Otra buena noticia para la selección chilena, que deberá medirse con Uruguay a principios de septiembre. El cuadro de Eduardo Berizzo visitará a los charrúas en el Centenario, con parte del estadio clausurado como sanción por canticos racistas.