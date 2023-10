Una amarga derrota tuvo Racing Club este sábado, ante su clásico rival y en su propia cancha. La Academia de Gabriel Arias cayó por 2-0 ante Independiente, en el Cilindro y desencadenó una crisis que hace rato no se veía en el cuadro de Avellaneda.

Con Arias de titular, el elenco blanquiceleste rompió una racha de dos años sin perder ante los rojos. Pese a que habían iniciado de buena forma la Copa de la Liga Profesional, todo se derrumbó tras esta derrota. Fernando Gago, DT de Racing, fue despedido entre pifias e insultos de la cancha.

Y de acuerdo a los medios argentinos, el DT le comunicó a los jugadores en el vestuario que no seguirá al mando del equipo. El ex jugador tiene contrato hasta fin de año y una propuesta de renovación en la mesa, pero habría tomado la decisión de no continuar, aunque la dirigencia podría convencerlo de seguir.

Pero entremedio de esa situación, los hinchas que salían de los vestuarios se juntaron en el estacionamiento que colinda con camarines para exigir la renuncia del DT. Seguridad tuvo que actuar para sacar a los enardecidos hinchas. Derribaron vallas y trataron de llegar al bus del equipo para insultarlos.

Racing, por ahora, sigue siendo el puntero de la Zona B de la Copa de la Liga, con dos puntos de ventaja sobre el Belgrano de Matías Marín, Lautaro Pastrán y Álex Ibacache. Sarmiento de Junín y Defensa y Justicia completan los cuatro que clasificarían a cuartos, aunque todavía falta fecha por disputar.

Por ahora, el partido ante Platense de la próxima semana, tendrá que ser con DT interino a la espera de lo que pase con Gago durante la semana. La dirigencia ya anunciado previamente que esperan seguir con el DT y que quieren que cumpla un ciclo largo, pero la derrota ante Independiente parece tambalear todo.

¿Cuándo vuelve a jugar Racing Club?

Racing volverá a la cancha el próximo 8 de octubre, ante Platense, por la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional. Con un clima, casi de seguro muy tenso, el duelo se jugará en el Cilindro de Avellaneda a las 18:45 horas de Chile. Todos los detalles los puedes seguir por RedGol.

¿Cuántos partidos ha jugado Gabriel Arias por Racing?

Gabriel Arias ha jugado 167 partidos como jugador de Racing. Llegó al club en el año 2018 y en estos cuatro años acumula cuatro coronaciones con la Academia. La Superliga 2018-2019, el Trofeo de Campeones 2018-2019 y 2021 y la Supercopa Internacional 2022.