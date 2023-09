Mauricio Isla vive horas llenas de incertidumbre previo a uno de los partidos más importantes del año. Este fin de semana Independiente choca con Racing en el clásico de Avellaneda, duelo donde el chileno puede ser el gran ausente.

En la previa del encuentro el Huaso ha presentado problemas físicos que lo tienen en duda. Así lo confirmó el propio técnico del Rojo, Carlos Tévez, quien dejó claro el panorama.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.

Mauricio Isla es la gran duda de Independiente ante Racing

Independiente visita a Racing en un nuevo clásico de Avellaneda, a la espera de lo que pase con Mauricio Isla. El Huaso está entre algodones y será esperado hasta último minuto.

Este jueves Carlos Tévez habló en conferencia de prensa y se refirió a la situación del chileno, confirmando que está en duda. “Si Mauri mañana no me entrena es difícil que llegue al partido porque me gusta que mis jugadores jueguen como entrenan”.

El técnico de Independiente fue más allá y dijo que esperará por Mauricio Isla, aunque no le preocupa si no llega. “Tenemos tiempo para armar el partido y estoy tranquilo, no me desespero. Van a jugar los que mejor vea”.

“Vamos a esperar a Isla y al resto de los tocados hasta el final. El que mejor esté va a jugar, sea Buffa (Buffarini) o quien sea”, sentenció el Apache.

¿Cuándo juega Independiente y Racing el clásico de Avellaneda?

Independiente y Racing se ven las caras en el clásico de Avellaneda este fin de semana. El duelo está programado para el sábado 30 de septiembre desde las 19:00 horas.

¿Cuáles son los números de Mauricio Isla en Independiente?

Mauricio Isla ha disputado un total de siete partidos oficiales con la camiseta de Independiente. En ellos ha marcado un gol.