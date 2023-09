No son pocos los hinchas de Universidad de Chile que esperan el regreso del volante Marcelo Díaz al club que lo vio nacer; sin embargo, parece estar más cerca de regresar a Racing Club en Argentina, que regresar al cuadro azul.

Así lo reconoce el propio Carepato, que en conversación con DSports Radio asegura que si bien su actualidad le vincula al Audax Italiano, no ve con malos ojos la posibilidad de volver a Avellaneda.

¿Qué dijo Díaz por un posible regreso?

“Fui a Argentina a verlos por la Copa Libertadores. Dolió porque teníamos muchas ilusiones de que esta vez se podía dar. Lamentablemente en los penales se le dio a Boca”, parte indicando el Chelo en la entrevista.

A renglón seguido, el volante nacional admite que “a mi me gustaría siempre volver a Racing. Estoy jugando en Audax Italiano de Chile y también estoy haciendo el curso de entrenador. Yo he sido muy feliz en Racing y me encantaría volver“.

“Creo que he hecho las cosas bastante bien, que he dejado buenas impresiones y eso genera que el día de mañana uno pueda regresar“, finaliza Díaz en la charla con el medio trasandino.

¿Cómo le fue a Marcelo Díaz en Racing?

En los tres años que jugó en la Academia, el chileno disputó un total de 46 partidos en todas las competiciones, donde sólo anotó un gol, el recordado en el Clásico de Avellaneda ante Independiente, además de ganar dos títulos: la Superliga 2018-19 y el Trofeo de Campeones 2019.