La selección chilena sacó apenas un punto en la primera fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026, y no puede repetir el bochorno para las fechas 3 y 4 que se jugarán en octubre. Por eso, Eduardo Berizzo mira atento a los nuevos nombres que puede incluir en su nómina.

Es así como determinó reservar cuatro jugadores que no estuvieron en el debut eliminatorio. Según adelantó Marco Escobar en D Sports, el Toto reservará a Claudio Bravo, Mauricio Isla, Paulo Díaz y Valber Huerta en la previa de los partidos ante Perú y Venezuela.

En septiembre, Bravo no recibió el llamado del DT por no haber asistido a los amistosos de junio. Isla nunca ha sido convocado por el Toto, mientras que Huerta no fue citado más luego de los amistosos con Marruecos y Qatar. Díaz ya es fijo en la Roja, pero una lesión no le permitió estar en las fechas 1 y 2.

De todas maneras, la reserva no implica que serán llamados para los partidos contra Perú y Venezuela. Berizzo guardó a Bravo ante Uruguay y Colombia, pero finalmente no lo convocó. De hecho, Escobar adelanta que la situación se repetirá: “Está reservado, pero no vendrá”, dijo.

Habrá que ver cuáles de estos nombres entran en el listado oficial del Toto Berizzo para los partidos a jugarse el 12 y 17 de octubre. Díaz aparece como un llamado seguro luego de recuperarse y volver como figura en River Plate, y aquello puede repetirse con Isla (Independiente) y Huerta (Toluca).

¿Cuáles son los próximos rivales de la Roja?

Tras el empate ante Colombia, la Roja volverá a la cancha por las Eliminatorias al Mundial 2026 en octubre. Chile recibirá a Perú por la tercera fecha (jueves 12) y visitará a Venezuela por la cuarta jornada (martes 17).

¿Cómo va Chile en las Eliminatorias?

Luego de las primeras dos fechas de las Eliminatorias del Mundial 2026, la selección chilena está en el octavo puesto con una unidad. Tiene el mismo que Perú, que se encuentra séptima, en lugar de repechaje.