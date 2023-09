Un sincero Arturo Vidal enfrentó la pregunta de sus seguidores en Twitch, donde se le consultó sobre su lesión en la selección chilena, lo que provocó que tuviera que ser operado de emergencia.

Una situación que se dio en el partido ante Colombia por las eliminatorias al Mundial 2026, donde la gran crítica ha apuntado a Eduardo Berizzo por no sacarlo antes, aunque el King le quita toda la culpa.

Sincero

El King se encontró con varias preguntas donde apuntaban al entrenador de la Roja por no cuidar su físico, por lo que decidió contar lo que en verdad pasó en la cancha del estadio Monumental.

“Yo me negué. Siempre me preguntó, pero yo siempre dije que no tenía nada y que era un dolorcito. Con la camiseta de Chile y el estadio lleno, es difícil salir por una lesión. Tiene que ser muy grave como la de ahora o habría seguido hasta el final”, comenzó explicando.

“Siempre escondí el dolor. Todo fue culpa mía, no tiene nada que ver el entrenador. Me molesta que la gente le eche la culpa a él y a los doctores. Yo fui el único culpable de la decisión”, precisó.

En ese sentido, asegura que asume culpas y que ya nada se puede hacer, por lo que ahora sólo se quiere preocupar de su rehabilitación.

“Soy el único culpable. Todos preguntan a cada rato y yo me escondí siempre. Quería jugar, sabía que en algún momento iba a parar. El esfuerzo valió el empate. Tengo que asumir no más. Me preguntaron mil veces y siempre dije que estaba bien. Sabía que tenía que revisarme la rodilla porque algo no andaba bien”, finalizó.

¿Cuándo puede volver a las canchas Arturo Vidal?

Arturo Vidal fue operado y su recuperación dependerá de los avances semanales. No obstante, se espera que le tome por lo menos tres meses para regresar a las canchas.

¿Cuáles son los próximos rivales de la Roja?

Tras el empate ante Colombia, la Roja volverá a la cancha por las Eliminatorias al Mundial 2026 en octubre. Chile recibirá a Perú por la tercera fecha y visitará a Venezuela por la cuarta jornada.