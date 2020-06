Vuelve el Pitbull y para desafiar a CR7: Horario y dónde ver en vivo Bologna de Gary Medel vs Juventus en el regreso de la Serie A

Un tremendo partido tendrá Gary Medel en su regreso al futbol luego de más de 100 días. Esto porque recibirán la visita de Juventus de Cristiano Ronaldo.

Italia fue uno de los países en que la pandemia de coronavirus afectó de gran manera. Por ello el futbol tardó en llegar casi 4 meses desde su suspensión.

Los encuentros de Coppa Italia sirvieron para probar las medidas sanitarias, lo que se extendió este fin de semana con el regreso de la Serie A. El Inter de Alexis Sánchez fue uno de los encargados de darle la bienvenida a la liga italiana, algo que será turno de otro chileno mañana ante la Juve.

El chileno y bicampeón de América, Gary Medel, volverá al futbol tras el parón obligado por la pandemia. (Foto: Getty)

Esto porque el Pitbull volverá este lunes a la cancha con el Bologna, cuadro que va décimo en la tabla y con pocas opciones de pelear el descenso.

Claro que el rival no será fácil, a pesar de su negativo momento. Juventus viene de una triste derrota en la final de Coppa Italia ante el Nápoli, donde las criticas han caido en Cristiano Ronaldo.

Los de Turin son punteros y tienen una emocionante disputa con la Lazio con la Serie A, algo que para continuar tendran que vencer al equipo del chileno.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Bologna de Gary Medel vs Juventus en el regreso de la Serie A?

Bologna de Gary Medel vs Juventus en el regreso de la Serie A jugarán este lunes 22 de junio a las 15:45 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo Bologna de Gary Medel vs Juventus en el regreso de la Serie A?

Bologna de Gary Medel vs Juventus en el regreso de la Serie A será transmitido en vivo por ESPN 2 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Bologna de Gary Medel vs Juventus en el regreso de la Serie A?

Si buscas un link para ver en vivo y online Bologna de Gary Medel vs Juventus en el regreso de la Serie A, podrás hacer lo en ESPN Play.