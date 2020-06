Luca Toni: "Cristiano Ronaldo tiene dificultades físicas y no se puede pasar a un contrario"

No son los mejores días en Italia que vive Cristiano Ronaldo, luego de perder un penal en la semifinal frente al Milan y su bajo partido en la final ante el Nápoli que terminó con el cuadro sureño levantando el trofeo.

El medio italiano le dio con todo al delantero portugués por su rendimiento en los últimos dos partidos de la Vecchia Signora.

Uno que no tuvo piedad con Cristiano Ronaldo, fue el ex atacante Luca Toni, que en declaraciones con RAI1 aseguró que CR7 "no se pasa a nadie".

Cristiano Ronaldo junto a Paulo Dybala luego de perder ante el Nápoli en la final de la Copa Italia (Getty Images)

"Es una derrota que también lleva la firma de Cristiano Ronaldo. El portugués tiene dificultades físicas y ni siquiera puede regatear a un contrario", aseguró sin anestesia.

Esta ola de críticas en contra del ex Real Madrid cae justo cuando se rumorea que el portugués no seguiría en la Juventus y ya estaría evaluando cambiar de aires.

La Vecchia Signora tendrá su revancha este lunes a las 15:45 cuando enfrente al Bologna de Gary Medel en el reinicio de la Serie A.