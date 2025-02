Uno de los grandes golpes de la Liga de Primera se dio en la segunda fecha, porque Coquimbo Unido le quitó el invicto a uno de los candidatos y le ganó en el Francisco Sánchez Rumoroso a Universidad Católica.

Los Piratas fueron originales y con un juego directo superaron a los cruzados, gracias al solitario gol del argentino Nicolás Johansen a los 62 minutos de juego.

La UC buscó igualar el marcador en el norte, de hecho terminó jugando con cinco delanteros, sin embargo el arquero Diego Sánchez no permitió que le anotaran.

ver también Tabla de Posiciones: Católica naufraga en Coquimbo que asalta el liderato en Liga de Primera

Tiago Nunes está molesto por la localía de Católica

Uno de los problemas históricos que ha tenido Universidad de Chile es la localía, porque si no está disponible el estadio Nacional el cuadro azul se complica. De hecho, aquello ocurrirá este año porque el recinto de Ñuñoa será sede del Mundial Sub 20.

Ese “síndrome” ahora está afectado a Universidad Católica, porque el Claro Arena está en plena etapa de construcción y todavía le resta un largo tiempo para estar disponible.

La falta de estadio propio ha provocado que la UC no tenga un reducto fijo, situación que lo afecta ahora para la Copa Sudamericana, porque no podrá jugar ante Palestino en Sausalito, debido al bajo contingente policial en Viña del Mar.

Publicidad

Publicidad

La UC cayó ante Coquimbo Unido. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Este problema tiene complicado y molesto al entrenador Tiago Nunes, quien se mandó una frase para el bronce sobre el hecho tras la derrota con Coquimbo.

“No tenemos casa, no tenemos identidad con ninguna cancha. Nuestra gente no se siente cómoda y no tenemos el factor de local”, dijo con rabia el brasileño.

Publicidad

Publicidad

Universidad Católica se complica en el arranque de la temporada y los dirigentes cruzados están buscando recinto para el partido ante Palestino por la Copa Sudamericana, el que probablemente se juegue en La Florida.