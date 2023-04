Un verdadero partidazo fue el que protagonizaron el Real Madrid y el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 28 de la Liga de España. El cuadro merengue venía encumbrado tras la goleada que le propinó al Barcelona en el mítico Camp Nou por 4-0, mientras que el Submarino Amarillo necesitaba sumar de a tres para soñar con la clasificación a competencias internacionales.

Fue el cuadro visitante que terminó celebrando tras imponerse por 2-3. En dos oportunidades el Villarreal se encontró abajo en el marcador, pero aquello no fue impedimento para lograr los tres puntos que hoy lo dejan en el quinto lugar en la tabla de posiciones.

La apertura del marcador llegó a los 15' minutos de la primera etapa a favor del Real Madrid, gracias a un autogol protagonizado por Pau Torres. La igualdad llegó a los 38' de la primera etapa tras obra de Samuel Chukwueze, quien definió engañando a Courtois en el mano a mano. A los dos minutos de la parte final, Vinícius Júnior adelantó a los Merengues tras una notable jugada que terminó con el balón al fondo del arco.

El Villarreal no se rindió y encontró la paridad a los 70' minutos de la parte final tras anotación de José Morales. Y eso no fue todo. No conforme, el Submarino Amarillo buscó la victoria y la encontró a los 79' minutos de juego tras obra de Samuel Chukwueze, quien finalizó la jugada con un tremendo disparo que batió al guardameta belga.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti formó con Thibaut Courtois en portería, Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger, David Alaba y Nacho Fernández en defensa; Marco Asensio, Aurélien Tchouaméni y Dani Ceballos en el mediocampo; dejando en delantera a Rodrygo, Karim Benzema y Vinícius Júnior. Ingresaron Éder Militão, Luka Modrić, Eduardo Camavinga y Federico Valverde.

Por su parte, el Submarino Amarillo saltó al campo de juego con Pepe Reina en portería, Juan Marcos Foyth, Aïssa Mandi, Pau Torres y Alfonso Pedraz en defensa, Ramón Terrats, Dani Parejo y Alejandro Baena Rodríguez en la zona de mediocampo; dejando en el frente del ataque a Samuel Chukwueze, Giovani Lo Celso y Yéremy Pino. Ingresaron Kiko Femenía, Johan Mojica, Manu Trigueros y Alberto Moreno.

Con la derrota, el Real Madrid se mantuvo en el segundo lugar en la tabla de posiciones con 59 unidades, 12 menos que el líder que es el Barcelona y cinco más que el Atlético Madrid, su más cercano perseguidor.

Así se jugó Real Madrid vs Villarreal