Todo indica que Marcelo Bielsa asumirá como el nuevo entrenador de la selección uruguaya de fútbol. El eventual arribo del rosarino al país charrúa ha generado cierto debate, donde uno de los grandes referentes como lo es Sebastián Abreu expuso su punto de vista y se inclinó por la llegada del ex entrenador de la Roja al banco uruguayo.

El ex delantero aseguró que Marcelo Bielsa aportaría con su experiencia y manera de ver el fútbol al combinado celeste, destacando que es una linda y gran posibilidad de aprendizaje, crecimiento y competitividad para el fútbol uruguayo.

"La capacidad de Bielsa no admite análisis. Si empezamos con eso de si ganó o no, me abro. Hay otros aspectos que se tienen que evaluar en el fútbol y no sólo el exitismo de que si ganás sos un fenómeno y si perdés sos un desastre", comentó el ex atacante en conversación con Directv Sports.

Además, agregó que "hay un concepto que tenemos que evaluar y es también el legado. Los legados son fundamentales y, en ese aspecto, ponerse a hablar de Bielsa tiene que ser algo para aprovecharlo los entrenadores que estén cerca en Uruguay, los futbolistas que puedan ser dirigidos por él y los periodistas".

"Una posibilidad hermosa"

Sebastián Abréu es historia viva en el fútbol uruguayo. El ex delantero fue protagonista en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, certamen donde el cuadro charrúa obtuvo el cuarto lugar. Además, logró adjudicarse con la Copa América en la edición del 2011, certamen que se disputó en suelo argentino.

El atacante resalta la trayectoria de Marcelo Bielsa y asegura que "es una posibilidad hermosa de aprendizaje, de crecimiento y de competitividad, porque si algo tienen sus equipos es que compiten. Después, si la pelota pega en el palo y no salís campeón, no es un fracaso".

Por último, señaló que "uno quiere que no se derrumbe esa pirámide única que generó el Maestro (Óscar Tabárez). Nunca había existido un proceso tan importante y con bases tan seguras. Me gustaría que el que venga. llegue a mejorar y potenciar lo que se hizo, pero no a cambiarlo".