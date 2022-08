Inter de Milán vs US Lecce | Horario, quién transmite y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la primera fecha de la Serie A

Por su debut en la Serie A, que vuelve a acción esta semana, el Inter de Milán visitará al ascendido US Lecce en el Stadio Comunale Via del Mare para empezar con el pie derecho su lucha por el scudetto.

El Inter viene de perder en su último amistoso por 4 a 2 a manos del Villarreal, cotejo que marcó el reencuentro de Romelu Lukaku con los abrazos en el club lombardo, luego de su paso por el Chelsea donde no fue determinante y lo cedieron a préstamo.

El ahora ex equipo de Arturo Vidal, que emigró a Flamengo, y de Alexis Sánchez, quien no fue considerado en los encuentros de pretemporada y salió del club para fichar por el Olympique de Marsella, no ha tenido una buena actuación en su preparación para el Calcio; hace 4 jornadas que no sabe de victorias, la última fue por 4 a 1 ante el FC Lugano de la Super Liga Suiza.

El Lecce, en tanto, vuelve a la Serie A luego de dos temporadas en la B, y cayó en su estreno por la ronda de 32 de Copa Italia 3 a 2 frente al AS Cittadela de la segunda división italiana. Para los Giallorossi anotaron Gabriel Espeto y Lorenzo Colombo.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs US Lecce por la Serie A?

Inter de Milán vs US Lecce juegan este sábado 13 de agosto a las 14:45 horas de Chile en el Stadio Comunale Via del Mare, en Italia.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming al Inter de Milán vs US Lecce por la Serie A?

El encuentro será transmitido por Streaming en vivo a través de Star+.