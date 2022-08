Este martes 9 de agosto comenzaron a jugarse los partidos de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022 y el Flamengo tuvo un importante desafío. Con Arturo Vidal entre sus alternativas, los rojinegros recibieron a Corinthians en el Estadio Maracaná y sacaron adelante la tarea para meterse en semifinales.

Tras ganar 2-0 en la ida, un ajustado 1-0 en la vuelta fue suficiente para que el Mengão obtuviera un contundente triunfo de 3-0 en el marcador global y sacara un boleto a la fase de los cuatro mejores del torneo continental, donde el King vio pocos minutos de juego pero quedó fascinado.

El mediocampista chileno entró al campo de juego en el minuto 75 para reemplazar a Thiago Maia, y tras el pitazo final habló con ESPN para dar sus sensaciones al respecto de lo que fue el encuentro, donde se mostró ilusionado con seguir avanzando para poder cumplir su gran anhelo.

“Muy feliz, las cosas están saliendo muy bien desde que llegué y el equipo dio un paso gigante hoy contra un gran equipo. Nos acercamos a mi sueño, el de Flamengo y la gente de acá de ser campeón de la Libertadores", lanzó de entrada.

Eso sí, el bicampeón de América tiene más que claro que lo que viene es lo más difícil. Por eso, aunque la ilusión no baja ni un poco, apunta que "hay que seguir trabajando, viene una semifinal muy dura y después si pasamos ojalá que la Copa sea nuestra”.

Después le preguntaron por su liderazgo en el camarín del equipo que dirige Dorival Júnior, y el oriundo de San Joaquín señaló que “tengo una carrera larga, que con mucho esfuerzo he logrado, he estado en los mejores equipos del mundo, me he topado en camarines espectaculares y eso me ha ayudado mucho, cada vez que cambio de equipo llego con la misma personalidad, los jugadores que están ahí me respetan mucho y eso me ayuda mucho también”.

Desde su llegada a Brasil el King causó furor tanto en hinchas como en sus compañeros, quienes le han dado mucho amor desde que se puso la indumentaria rojinegra, algo que también agradece el chileno. “Bien, mucho cariño, mucho respeto, conocen mi carrera, saben quien soy yo y eso se da cuenta uno y cuando la gente te lo demuestra”, apuntó.

Para el final, a Vidal le preguntaron por lo que espera poder demostrar mientras luzca la indumentaria del Mengão. Fiel a su estilo y su ADN ganador, el Rey señaló que “tengo dos años de contrato, espero ganar todo con Flamengo y después veremos”.