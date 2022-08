Alexis Sánchez dejó el Inter de Milán y lo hizo con un particular mensaje. El Niño Maravilla sacó pecho por los títulos que consiguió en el cuadro nerazzurri, que no sabía de alegrías hace 11 años.

Alexis Sánchez terminó su aventura en el fútbol italiano y se desvinculó del Inter de Milán. Este lunes el Niño Maravilla selló su rescisión de contrato con el cuadro lombardo, dando por finalizada su etapa en el Calcio.

Luego de haber tenido una dura travesía por el Manchester United, el tocopillano llegó como flamante refuerzo del elenco nerazzurri. Y si bien no jugó todo lo que se esperaba, cada vez que ingresó a la cancha se las arregló para hacerse notar.

Su rendimiento, pero más que nada lo ocurrido en los últimos meses con su salida, no tenían nada de contentos a algunos hinchas. Las críticas no se hicieron esperar y ahora, ya fuera del club, el chileno no las olvidó.

Tras confirmarse su salida del Inter de Milán, Alexis Sánchez utilizó sus redes sociales para despedirse. Y si bien no se alargó mucho con sus palabras, sí dejó un claro mensaje a los que tuvieron malas palabras para él.

Compartiendo el video que el dedicó el cuadro lombardo, el Niño Maravilla agregó las siguientes frases en una historia de Instagram. "Dejo esto aquí: trofeos después de 11 años", lanzó de entrada para sacar pecho por su paso por el club.

"En la boca del lobo. Gracias. Nos vemos", fue el cierre. El mensaje es breve y fiel a su estilo, pero también es una respuesta necesaria para todos los que cuestionaron su rendimiento por el fútbol italiano.

Cada vez que le tocó ingresar, dio que hablar. Anotó el gol del título de la Supercopa de Italia, fue clave con sus asistencias para la Serie A 2021/22 y aportó con lo suyo para levantar la última Copa Italia, algo que por más críticas que se hagan, no se puede borrar.

Alexis Sánchez se olvida así del Inter de Milán y ahora se enfoca en lo que será el próximo desafío de su carrera. El tocopillano tiene todo listo para llegar al Olympique de Marsella, buscando su revancha en Europa.

Revisa la despedida de Alexis Sánchez al Inter de Milán

Este fue el mensaje de Alexis Sánchez tras confirmarse su salida del Inter de Milán.