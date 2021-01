L'Equipe confecciona el equipo ideal del 2020 sin Lionel Messi y con Cristiano Ronaldo

Se terminó el 2020 y llegó la hora de los balances y de los equipos ideales, algo que realizó la revista francesa de fútbol L'Equipe, sorprendiendo porque no incluyó a Lionel Messi en el 11.

Como era de esperar, la formación "perfecta" está dominada por jugadores del Bayern Munich, campeón de la triple corona el año pasado (Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League).

La delantera elegida es de temer: con Neymar (PSG), Cristiano Ronaldo (Juventus) y el elegido mejor de los mejores: Robert Lewandowski (Bayern Munich).

No deja de ser curioso además, que no sólo Messi no está en el once, no hay ningún jugador argentino en el cuadro ideal, algo que no ocurría hace mucho tiempo.

Como afirmamos atrás, el Bayern Munich arrasó y tiene a cinco jugadores de sus filas: Manuel Neuer, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski y Thiago Alcántara (que hoy juega en el Liverpool).

El equipo ideal es el siguiente: Manuel Neuer; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sergio Ramos, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Thiago Alcántara; Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo y Neymar.