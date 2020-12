Robert Lewandowski: "Creo que puedo invitar a Messi y Cristiano Ronaldo a mi mesa"

Robert Lewandowski ha tenido un 2020 soñado. Ha ganado todos y cada uno de los torneos que ha disputado con el Bayern Múnich, siendo goleador en la Bundesliga, Copa de Alemania y en la UEFA Champions League.

Además, el pasado viernes fue premiado con el The Best de la FIFA, que distingue al mejor jugador del mundo en el año. En un 2020 difícil para todos por la pandemia, el delantero polaco se las arregló para brillar y dominar en el fútbol europeo.

En conversación con France Football, Lewandowski analizó su gran año y se puso a la altura de los dos astros del fútbol mundial: "Messi y Ronaldo han estado sentados en la misma mesa, en la cima, durante mucho tiempo, y eso es lo que los hace insuperables".

Hace dos años, Antoine Griezmann aseguró que estaba "en la misma mesa que Messi y Ronaldo". Sobre esto, el polaco afirmó que "no puedo imaginarme a mi lado en este punto de vista. Después, si se toman los números de este año e incluso los anteriores, creo que soy bastante bueno en términos de rendimiento y goles marcados. Al no estar en la misma mesa que Messi y Ronaldo, creo que puedo invitarlos a comer en la mía (Risas)".

Por otro lado, el The Best reveló cuáles fueron sus inspiraciones en sus primeros años de carrera: "Los que admiraba eran Alessandro Del Piero y Thierry Henry, incluso Roberto Baggio, a quien vi tocar cuando era muy joven. Pero, tanto como los grandes nombres, lo que me hizo soñar fueron los grandes estadios y sus ambientes".

Finalmente, Lewandowski confesó que estuvo cerca de fichar en el Manchester United: "Después de mi segundo año en Dortmund, tuve una conversación con Sir Alex Ferguson. Quería que fuera a Manchester. Ahí estaba muy interesado. Incluso puedo decir que estaba listo. Pero el Dortmund no quiso dejarme ir. No me molestó más que eso porque las cosas iban bien con el Borussia".