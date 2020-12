Robert Lewandowski, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo encabezan el once del equipo ideal del FIFA/FIFPro 2020

Robert Lewandowski se quedó con el Premio The Best 2020 de la FIFA como el mejor jugador del año superando a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pero también restaba conocer el equipo ideal FIFPro, el cual se establece por votación de los jugadores y entrenadores de cada selección de los países afiliados al ente de Zúrich.

Pese a que el premio al mejor arquero del The Best fue para el alemán Manuel Neuer, en el once ideal entró el meta brasileño del Liverpool, Alisson Becker. Una situación parecida a la que vivió Christiane Endler en la categoría femenina.

Completan el equipo el inglés Trent Alexander-Arnold (Liverpool), el español Sergio Ramos (Real Madrid), el neerlandés Virgil van Dijk (Liverpool) y el canadiense Alphonso Davies (Bayern Múnich) en la defensa.

En el mediocampo fueron escogidos dentro del once estelar del año FIFA/FIFPro el belga Kevin de Bruyne (Manchester City), el brasileño-español Thiago Alcántara (Liverpool) y el alemán Joshua Kimmich (Bayern Múnich). En un ataque de ensueño, la ofensiva quedó conformada por el argentino Lionel Messi (Barcelona), el polaco Roberto Lewandowski (Bayern Múnich) y el portugués Cristiano Ronaldo (Juventus). Algún gol hará ese tridente…

Cabe recordar que por Chile en los Premios The Best de la FIFA votaron Gary Medel como capitán de la Roja y Reinaldo Rueda en su calidad de aún entrenador del representativo nacional. Entre los técnicos el Pitbull marcó preferencia por Hans-Dieter Flick, Marcelo Bielsa y Jürgen Klopp, es ese orden. Robert Lewandowski, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre sus colegas.

Por su parte Reinaldo Rueda votó por los técnicos Hans-Dieter Flick, Marcelo Bielsa y Jürgen Klopp; y los futbolistas Robert Lewandowski, Kevin de Bruyne y Mohamed Salah.