Ricardo Gareca, técnico de Perú, no pisa el palito con Byron Castillo: "La información es tan distorsionada que prefiero no opinar"

La selección de Perú disputará el próximo 13 de junio su boleto al Mundial de Qatar 2022 en el repechaje intercontinental contra el clasificado de Asia, que saldrá de la definición entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, que se jugará una semana antes. Por eso, el técnico blanquirrojo, Ricardo Gareca, anunció la nómina de 28 futbolistas que irán tras el desafío.

Pero también tuvo tiempo para el tema de moda, la investigación que abrió FIFA por una presunta inscripción irregular del seleccionado ecuatoriano Byron Castillo, en el marco de una denuncia ante el Comité Disciplinario en la que la Federación Peruana de Fútbol también comparecerá, ya que la resolucuión también puede traerle consecuencias.

Por eso, no extrañó que la rueda de prensa que ofreció el Tigre Gareca tuviera una pregunta sobre el particular. Y el entrenador, lejos de establecer una posición frente a la controversia, reconoció que los antecedentes que maneja están trastocados y que no le corresponde dar un juicio sobre el particular.

"Del problema que se presenta con Byron Castillo preferiría no opinar, porque desconozco. O sea, es un seguimiento que puedo hacer, pero es tan distorsionada la información que preferiría no opinar, porque no me compete", puntualizó el estratega que lleva siete años al mando del representativo incaico.

Aunque el fallo de la FIFA puede cambiar radicalmente los planes de Perú, Gareca prefiere ponerse "al margen de todo eso. Son situaciones que tiene que resolver la gente indicada. Estoy enfocado totalmente en el repechaje, lo único que tengo en la cabeza es eso nada más. Todo lo demás correrá por cuenta de la gente encargada de resolver estos temas".

La decisión de la FIFA de incluir a Perú en la investigación pasa por la posibilidad de que una eventual sanción contra Ecuador repercuta en el equipo blanquirrojo, por ejemplo, permitiendo su clasificación al Mundial de manera directa, sin pasar por el repechaje. Sin embargo, Gareca dejó claro que priorizará el camino deportivo, al menos hasta el próximo 13 de junio.