Casi un mes ha pasado desde aquel 18 de abril en el que la Federación Colombiana de Fútbol anunció la salida de Reinaldo Rueda de la selección cafetera tras el fracaso de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022, y ya tendrían todo acordado con Ricardo Gareca para que sea su reemplazante.

La Tricolor terminó sexta en las Eliminatorias Sudamericanas, un puesto por sobre Chile, y el también exentrenador de La Roja fue cesado de sus funciones, mientras que los directivos del balompié colombiano ya piensan en la próxima clasificatoria y es ahí donde el Tigre entra en acción.

Esto porque desde "El VBar" de Radio Caracol indicaron que el estratega argentino de 64 años se hará cargo del combinado cafetalero pensando en las eliminatorias para intentar decir presente en el Mundial de 2026, pero asumirá después del importante desafío que debe enfrentar con Perú.

Y es que el destacado adiestrador trasandino ha dejado en claro varias veces que hoy por hoy todos sus esfuerzos están puestos en el repechaje para ir a la cita planetaria de la FIFA, donde la selección peruana se la tiene que jugar toda por la opción de conseguir un último cupo para representar a la Conmebol.

Gareca se ha ganado el amor de los hinchas peruanos y lo apoyarán con todo para jugar el repechaje a Qatar 2022 el próximo 5 de junio, donde se enfrentarán al rival que saldrá de Australia o Emiratos Árabes Unidos.

Igualmente cabe resaltar que el Tigre ya tiene experiencia en tierras colombianas, pero como jugador y entrenador a nivel de clubes. Como futbolista defendió la camiseta de América de Cali, donde ganó dos campeonatos nacionales en 1985 y 1986, y como DT entrenó también a los Diablos Rojos y a Independiente de Santa Fe.

Así, ahora habrá que esperar a ver si se confirma la llegada de Ricardo Gareca a la selección de Colombia para sustituir al despedido Reinaldo Rueda, aunque desde la propia Federación Colombiana no se quedaron callados al respecto.

"Una especulación"

Una vez que la noticia comenzó a circular en Colombia, fue el propio presidente de la Federación, Ramón Jesurún, quien conversó con el diario El Colombiano para aclarar que el acercamiento del nombre de Gareca a la selección son solo rumores.

“Cuando se nombre el técnico de la Selección se hará en formato y boletín oficial de la Federación, mientras tanto todo será especulación”, reconoció breve pero preciso Jesurún.

Por otra parte, el propio Gareca apuntó en una entrevista pasada con la agencia peruana de noticias Andina que “el repechaje es lo único en lo que tengo la cabeza. No me proyecto a nada más, no porque no me encuentre conforme y adaptado a Perú, es un país donde creemos que podemos desarrollar y seguir acentuando más el trabajo, lo que me interesa es la posibilidad de ganar el repechaje para ir al Mundial de Qatar, se necesita estar enfocado, una vez que termine todo, hay que ver en qué situación estamos y pueda pensar para un futuro”.

Para cerrar, el destacado periodista deportivo colombiano Carlos Antonio Vélez, director de Planeta Fútbol en Antena 2, disparó en Twitter "que el "Tigre" es el elegido es para morirse de la risa, ¿qué sigue?".

Todavía no está claro si efectivamente Ricardo Gareca será o no el nuevo director técnico de la selección de Colombia, pero lo cierto es que por ahora todas sus energías están puestas en jugar el repechaje con Perú.