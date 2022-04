Reinaldo Rueda se fue de Chile en medio de rumores de incomodidad y dejó a la selección para ir por su gran sueño. El técnico asumió el mando de Colombia con la misión de llegar a Qatar 2022, pero un año después ya fue despedido.

Este lunes la Federación Colombiana de Fútbol anunció que el vínculo con el técnico llega a su fin y el proceso termina de la peor forma posible. Sin el boleto al Mundial y habiendo golpeado a dos selecciones de la misma forma, el ex DT de la Roja sufre un nuevo fracaso en su carrera.

"El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en su reunión ordinaria llevada a cabo el día de hoy, acordó con el profesor Reinaldo Rueda, su desvinculación al cargo de director técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores, al igual que su cuerpo técnico", señalaron en un comunicado.

Aunque en Colombia fueron respetuosos con el trabajo hecho. "Le expresamos al profesor Rueda y a sus colaboradores, nuestros más sinceros deseos de éxito en su devenir laboral y en sus proyectos personales, no sin antes manifestar, asimismo, nuestro reconocimiento por su dedicación y trabajo".

Colombia no logró el boleto y ahora debe replantearse algo similar a Chile, con una renovación obligada de figuras. "El Comité Ejecutivo analizará y evaluará las opciones existentes o que llegaren a existir, con el fin de determinar quién debe asumir la dirección técnica de nuestra Selección Colombia Masculina en el futuro próximo", recalcaron.

Reinaldo Rueda y una mancha en su carrera en selecciones

Reinaldo Rueda no es para nada un desconocido en Sudamérica y su trayectoria así lo confirma. Con pasos gloriosos por Atlético Nacional, donde fue campeón de Copa Libertadores, hasta los mundiales junto a Honduras y Ecuador son parte de su curriculum.

Sin embargo, luego de llegar a la selección chilena, el colombiano no lo ha pasado nada de bien. En nuestro país el equipo no jugaba bien, no sacaba resultados y los hinchas ya estaban cansados. De hecho, el propio físico del DT cambió mucho, con algunos especulando en que lo emocional le estaba afectado lo físico.

Fue así como la ANFP decidió romper el vínculo y darle la salida para firmar con Colombia, donde debía recuperar la sonrisa. No obstante, terminó siendo todo lo contrario, dejando a las dos selecciones fuera de Qatar 2022 y con su carrera muy herida para lo que era.

Ofertas de seguro no le faltarán a Reinaldo Rueda para volver a asumir un nuevo desafío. Pero la forma y los resultados que tuvo en sus últimas aventuras de seguro golpearán fuerte cada vez que su nombre esté sobre la mesa de ahora en adelante.