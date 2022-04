Reinaldo Rueda no pudo clasificar a la selección Colombia al Mundial de Qatar 2022 y según un periodista de este país, el técnico se mostró visiblemente afectado y rechazó cobrar más allá de lo trabajado al concretarse la eliminación.

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 fue un auténtico calvario para Reinaldo Rueda, quien no pudo ni con la selección chilena ni con Colombia dar un paso certero para la competición de finales de años, dejando un sinsabor muy grande dentro de su carrera como entrenador.

Con los cafetaleros llegó a la última jornada con posibilidades y a pesar de hacer el trabajo ante Venezuela, Perú no resbaló por lo que se quedaron sin opciones de ir al repechaje. Ya con varias semanas de suceder esto, en su país dieron a conocer detalles de cómo se dio su salida del cargo frente al equipo.

Quien explicó lo ocurrido fue el periodista Carlos Antonio Vélez, quien contó la frustración que sintió el campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional de Medellín. "Pregunté en la Federación si a Reinaldo Rueda le pagaron indemnización. ¡Cero! Me cuentan que fue muy emotiva esa reunión, que hasta hubo lágrimas de impotencia y tristeza", afirmó.

El reportero contó que el estratega fue quien pidió que no le pagaran nada adicional al tiempo que trabajó. "De entradita, Rueda dijo 'a mí me pagan hasta el último partido, los liberó de cualquier contrato compromiso, relación o análisis de si el contrato termina acá o no'", profundizó.

Rueda ahora se encuentra esperando una nueva oportunidad mientras se da un tiempo tras dos decepeciones muy grandes. "Se comportó como un caballero. Además la Federación ya le pagó a todos, los liquidó y les entregó su dinero. ¡No hubo ni un solo peso de indemnización!", añadió el periodista.