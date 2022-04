Ricardo Gareca también descarta la chance de dirigir a la Roja: "No me permito tener contacto oficial por el momento en que estoy"

La selección chilena busca entrenador luego de la salida de Martín Lasarte. Y espera encontrar luego a quien encabece un nuevo proceso de cara al Mundial del 2026, por lo que la dirigencia del fútbol nacional descarta la opción de que asuma un interino por los próximos meses paras encontrar al técnico definitivo.

Uno de los nombres que apareció en la órbita de la Roja es el de Ricardo Gareca, quien ha hecho un trabajo extraordinario con Perú. Sin embargo el Tigre se descartó de la opción de venir a la Roja, pues los tiempos no calzan.

En Perú se le preguntó por la opción de Chile y de Colombia, asegurando que "no voy opinar de eso, porque uno empieza a confirmar cuando tiene un contacto oficial y son todos rumores. Nosotros no nos permitiríamos como comando técnico tener un contacto oficial por el momento en el que estamos".

Luego comentó que está enfocado en el repechaje mundialista para ir a Qatar, que se jugará en junio. "Nosotros confiamos en que nos va a ir bien. Y si nos llegara a ir mal, tenemos que revertir. Pero de nada sirve, en mi caso, arreglar un contrato con alguien para irme", señaló.

Enfáticamente indicó que "me haría perder el compromiso que yo tengo con la selección y con un país. No existe ninguna posibilidad de que yo pudiera hablar con alguien, ni con equipo ni con selección, estamos enfocados en el repechaje".

Finalmente comentó que "no lo hablaría en estos momentos. El contrato nuestro ya había vencido en el término del 2021 pero tras la pandemia esto se prorrogó. Ahora con el repechaje, esto se extiende hasta ese partido. No me proyectaría a algo más. No porque esté conforme, pero en estos momentos solo nos enfocamos en ganar el repechaje y clasificar al Mundial".