¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo? Sorpresa mundial por su ausencia en Portugal vs Suiza

La selección de Portugal será la encargada de cerrar los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 enfrentando al siempre complicado Suiza. Los lusos salieron primeros del Grupo H de la Copa del Mundo, pero vienen de perder en su último partido ante Corea del Sur en donde Cristiano Ronaldo salió muy molesto tras ser sustituido.

¿Juega Cristiano Ronaldo? Revisa la formación de Portugal ante Suiza

La selección portuguesa pondrá a su alineación estelar ante Suiza, pero sorpresivamente Cristiano Ronaldo no será de la partida.

Formación Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro; William Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix y Gonçalo Ramos.

Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro; William Carvalho, Otavio, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix y Gonçalo Ramos. Formación Suiza: Yann Sommer; Edimilson Fernandes, Fabian Schar, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Xherdan Shaqiri, Djibril Sow, Ruben Vargas y Breel Embolo.

¿Por qué CR7 no será titular ante Suiza?

En el partido anterior de Portugal ante Corea del Sur, el Bicho fue sustituido por André Silva a los 67 minutos del partido y se retiró del campo con una evidente molestia en su rostro, pese a que el equipo ya estaba clasificado a los octavos de final del torneo.

Además, mientras salía de la cancha fue apurado por un jugador coreano, con lo que Cristiano le respondió: "Tienes una prisa de cojones por sacarme, no me jodas", además de callarlo con un gesto.

En un principio se pensó que las palabras habían sido para su entrenador Fernando Santos, sin embargo, el propio CR7 tuvo que salir a aclarar la situación y explicó que solo había sido una calentura del partido con el futbolista asiático.

De todas maneras, el DT portugués reconoció su molestia por la actitud del delantero al salir del campo, aunque aclaró que era un tema que se resolvió en el camarín.

"En el campo, no escuché nada, estaba muy lejos y solo escuché que discutía con el jugador de Corea. ¿Si he visto luego las imágenes? Sí. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero a partir de ahí, esto lo resolveremos en el vestuario. Y punto final", cerró el entrenador.

También una de las razones que se especula es que Cristiano podría ser guardado para el segundo tiempo y una eventual prórroga en la que podría marcar el desequilibrio.

Cristiano Ronaldo cambiaría la Premier por los petrodólares

El astro portugués hizo noticia mundial este lunes al darse por hecho su llegada al equipo árabe Al-Nassr, en donde pasaría a ganar la increíble suma de cerca de 200 millones de euros por temporada.

El Bicho había finiquitado su contrato con el Manchester United tras problemas con su entrenador y según se informa ahora firmará por dos temporadas en la liga de Arabia Saudita, aunque seguramente la información se hará oficial después del Mundial de Qatar 2022.