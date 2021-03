Sergio Ramos y su renovación con el Real Madrid: "No hay nada, más inquietud que yo no tiene nadie"

El futuro de Sergio Ramos en el Real Madrid no está asegurado para la próxima temporada. El capitán merengue termina contrato con el club español en junio de este año y no han habido novedades sobre una posible renovación.

Es por esto que grandes clubes del Viejo Continente tienen en la mira al campeón del mundo español y el PSG es el que más se acerca con un millonaria oferta.

En conversación con el streamer Ibai Llanos, Ramos habló de su renovación y negó que haya algún tipo de negociación: "Soy una persona optimista y creo en el trabajo. Y cuando trabajas las cosas salen. Pero de la renovación no hay nada, más inquietud que yo no tiene nadie".

Uno de los temores del capitán es partir de mala forma del club: "Irme con la conciencia tranquila es lo que me gustaría. Me gustaría irme como creo que me merezco, por la puerta grande, que se te devuelva los años que ha estado sintiendo y viviendo este escudo".

Al 100 físicamente



Según la prensa internacional, una de las razones por las que la renovación de Ramos no ha avanzado es por su edad y su estado físico propenso a lesiones. Ante esto, el propio Ramos se encargó de afirmar su buena condición.

"He sembrado mucho y estoy recogiendo. Me siento más fuerte. Mis 34 años son los 28 de hace 10 años. Me veo antes dejando el fútbol por un problema mental que por un problema físico, que lo cuido al milímetro. Podría llegar al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos en 2026, sería el único jugador en disputar seis mundiales. Te hablo con las sensaciones que tengo hoy, es mi sentir. La gente nos retira y yo sigo viendo a jugadores con más de 35 años rindiendo a un gran nivel", cerró.

