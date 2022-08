El Real Betis continúa preparándose para una nueva temporada. Guiado por Manuel Pellegrini, el elenco verdiblanco ha vivido una serie de amistosos de pretemporada: ya enfrentaron al PSV, Grödig, Olympique de Marsella y el Brentford de Inglaterra.

Los de Sevilla disputarán un par más antes del comienzo de La Liga, la que retomará las acciones desde el próximo viernes. Este miércoles enfrentarán al Real Zaragoza como penúltimo desafío antes del comienzo de temporada y tres días cerrarán todo al recibir a la Fiorentina.

Por eso, en España se preparan para estos últimos desafíos antes de su intensa temporada. Y uno de los que brilló en el último entrenamiento fue Claudio Bravo. A sus 39 años, el futbolista nacional con más títulos de nuestra historia sigue demostrando su vigencia y el elenco verdiblanco no se aguantó en mostrar su orgullo.

En redes sociales, el Betis difundió un video con los vuelos del capitán de la Roja durante la práctica del equipo. El portero sacó a lucir sus atajadas ante la mirada de sus compañeros, quienes tomaron turnos para probar sus dotes.

"Me los voy a comer a todos", amenazó el chileno antes de comenzar a atajar. "¡Buena, viejo!", se escucha que le dicen sus compañeros.

"Fly like an eagle (Vuela como un águila)", escribieron desde su club. Por su parte, el portero y capitán de la selección chilena no se quedó atrás. "Esto lo hago pa' divertirme", les contestó el golero, aludiendo a la popular canción de Residente.