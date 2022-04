Este sábado 23 de abril se juega la final de la Copa del Rey en España y los protagonistas de la definición en el estadio La Cartuja de Sevilla serán el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo ante el Valencia, un duelo que genera grandes expectativas en la previa.

Y así también lo entienden en el conjunto heliopolitano, ya que recientemente fue Nabil Fekir quien en conferencia de prensa mostró el ADN que el Ingeniero le ha inyectado al equipo y ante los medios reconoció que la importancia de este compromiso es máxima.

Tanto así, que el mediocampista francés no tuvo problemas para apuntar que para él tiene la misma relevancia que la final del Mundial, la cual ganó en Rusia 2018 ante Croacia por 4-2 y donde jugó 15 minutos tras reemplazar a Olivier Giroud en el 81'.

"Este es el partido más importante del año y espero que el sábado sea un buen día para nosotros. Es verdad que una final de un Mundial es muy bonita pero también una final con mi club, hay mucho trabajo de todo el año y nos ilusiona mucho a todo el equipo", reconoció el formado en Olympique de Lyon.

Al ser consultado por la presión del elenco verdiblanco, Fekir apuntó que "tenemos una responsabilidad muy grande y lo sabemos. Tenemos que transformarla en algo positivo. Es un momento único en una carrera y el equipo está preparado para jugar el partido del sábado".

"Va a ser un partido muy intenso, como cada final de cualquier competición y tenemos que tener tranquilidad porque al final es un partido de 90 minutos y tenemos la calidad para manejarlo y ganarlo. Los dos equipos tienen presión porque los dos quieren ganar. Nosotros tenemos algo más porque es en Sevilla y hace muchos años que la afición quiere ganar un título pero tenemos que tener tranquilidad", complementó.

Con respecto a su actuación, el francés no se complica y detalla que "estoy preparado para este tipo de partidos. Mi juego es así, me gusta conducir la pelota y estoy preparado para este tipo de partidos. Yo no pido nada a los árbitros, entro en el campo como siempre para intentar ayudar al equipo al máximo y que sean justos, solamente".

Para cerrar, habló sobre su titularidad en la derrota ante Elche y explicó que "el mister lo decidió así porque estamos en la carrera para jugar la Champions y para nosotros es muy importante".

"Creo que estamos preparados para jugar cada tres o cuatro días y queríamos jugar y por mala suerte no pudimos ganar pero creo que estamos preparados para jugar cada tres días", concluyó.

Ahora, el Real Betis se mentaliza para jugar la final de la Copa del Rey ante Valencia este sábado 24 de abril desde las 16:00 horas en el estadio La Cartuja de Sevilla, donde tanto Manuel Pellegrini como Claudio Bravo tendrán la opción de sumar un nuevo título a sus carreras.