El Real Betis vive una de las semanas más importantes en las últimas dos décadas y aspira a hacer historia. El equipo de Claudio Bravo y Manuel Pellegrini choca este martes con el Elche para luego enfocarse en la final de la Copa del Rey frente al Valencia.

Esta tarde, el arquero y capitán de la selección chilena se quedó en el banquillo de suplentes, dándole la responsabilidad bajo los tres palos a Rui Silva. El portugués vuelve a la portería luego de no ver acción desde la eliminación de la UEFA Europa League con el Frankfurt.

Es precisamente este partido el que marca al Luso, ya que un error suyo les terminó costando el pase a la próxima fase. Pero no solo eso, sino que le quitó confianza para una instancia clave en el fútbol español.

El día sábado, el Betis buscará romper con 17 años de sequía de títulos en Primera División en la final de la Copa del Rey. En frente estará el Valencia, que amenaza con ser un verdadero problema. Para aquel choque, Claudio Bravo espera para ser titular.

Claudio Bravo hará pesar su experiencia en la final

Claudio Bravo sabe lo que es jugar definiciones. Tanto en su trayectoria por Europa como en Chile, el arquero ha sabido ser protagonista en las finales, algo que aspira a repetir en la Copa del Rey ante Valencia.

El guardameta no saltó a la cancha este martes y le cedió su lugar a un Rui Silva que no llega con confianza pensando en el duelo de este sábado. Más si se tiene en cuenta que el choque tendrá tiempo extra y penales, donde no se le ha visto bien.

El portugués falló en el complementario frente al Frankfurt con un error brutal. Pero eso no es lo único, ya que desde el punto penal, el fuerte de Claudio Bravo, también ha estado bajo. El último que atajó fue en marzo del año pasado contra el Granada, mientras que Celtic le anotó en la Europa League en diciembre y el Celta de Vigo en enero del 2022.

Teniendo en cuenta estos datos, Manuel Pellegrini optó por la rotación de jugadores en la portería y así reservar al chileno para que muestre toda su experiencia no solo dentro de la cancha, sino que en finales.

Ante Universidad de Chile, Argentina y otros tantos, Claudio Bravo ha demostrado que es un hombre de definiciones importantes. ¿Logrará repetir este sábado? Los hinchas del Betis ruegan para que así sea y los lleve a un nuevo título de Copa del Rey para sus vitrinas.