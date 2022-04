Manuel Pellegrini no dramatiza tras caída del Real Betis e invita a sus jugadores a dar vuelta la página rápidamente

Una dura derrota tuvo el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo este martes 19 de abril, donde cayeron por 1-0 ante Elche de Enzo Roco por la fecha 33 de La Liga de España y quedaron complicados en sus opciones de meterse en puestos de clasificación a Champions League.

La caída es la última prueba que tenía el cuadro heliopolitano antes de la final de la Copa del Rey de este sábado 23 de abril ante Valencia, pero tras el pitazo final el Ingeniero sacó la voz para dejar en claro que esto no les afectará anímicamente para el vital compromiso.

“No merma para nada, hago el mismo análisis que hacía antes. El futbol es así y una derrota tiene que afectar en la parte anímica 24 horas. Creo que mañana el equipo estará en lo anímico enteramente recuperado y pensando en la final del sábado”, apuntó el estratega chileno de 68 años.

"Una derrota siempre tiene que afectar en la parte anímica, sobre todo en casa, porque era importante para nosotros, nos podíamos meter en Champions dependiendo de otros resultados, pero hay derrotas y derrotas", complementó el experimentado ex director técnico del Real Madrid y Manchester City.

"El gol ha llegado en una jugada de un lateral, hemos tenido nosotros también nuestras opciones, el portero hizo un gran partido. Mañana creo que el equipo estará completamente recuperado y pensando en la final del sábado", complementó.

Tras ser consultado por la opción de guardar jugadores para la final, Pellegrini explicó que “le daría vueltas a la cabeza si hubiera reservado y hubiéramos perdido. Hemos puesto un equipo mixto, como hacemos en todas las competiciones, cambiamos en los puestos que tienen más desgastes, como los medios de contención o los laterales. En ese aspecto tenemos muy claro que hicimos lo que teníamos que hacer y la actuación del equipo me deja bastante conforme”.

Después, Manuel Pellegrini hizo una recomandación a los suyos ante la polémica que hay con los árbitros en España. “Lo he dicho muchas veces, todos los equipos hablarán pero no les afectará mucho. Están acostumbrado a estar toda la semana oyendo quejas. Tenemos que estar con la cabeza muy fría para no caer en provocaciones. Nosotros a jugar y a olvidarnos de todo”, lanzó.

Para cerrar, le consultaron por la fuerte táctica defensiva que planteó Elche y si cree que se encontrará con lo mismo ante Valencia en la final. “Es muy probable, porque es la manera que normalmente juega el Valencia. Pero no he visto que el Elche haya hecho muchas cosas antideportivas. Lo felicito por lo bien que defendió. Ojalá el sábado sea un partido en el que se juegue”, concluyó.