Joven hincha bético cumple sueño de conocer a Manuel Pellegrini: "Me sorprendió sobre todo su altura"

Este martes a las 15:00 horas de Chile el Real Betis se enfrenta al Elche de Enzo Roco en el Benito Villamarín por la fecha 33 de la Liga española.

El equipo de Manuel Pellegrini está actualmente en el quinto lugar de la tabla de posiciones a sólo tres puntos de zona de clasificación a Champions League, por lo que a seis fechas del final cada partido es clave.

Pero la mente de los jugadores bético también está en la final de la Copa del Rey que disputarán este sábado frente al Valencia, definición que les puede dar su primer título en 17 años.

Un hincha entusiasmado con la campaña del Betis, Stefan Hernández, viajó a San Sebastián para ver a su equipo en el duelo anterior frente a la Real Sociedad, que terminó con un empate.

Allí conoció a Manuel Pellegrini, su ídolo. "Nos ha ido mal con las entradas así que decidimos acompañarlos en el partido ante Real Sociedad en San Sebastián, una semana previo a la final. No nos importaron las nueve horas de viaje en coche. Salimos desde Sevilla y en total hemos recorrido prácticamente 2000 kilómetros entre ida y vuelta, curzando España entera. Pero la experiencia mereció la pena y nos hermos traído un buen punto a casa", señaló en LUN.

Sobre el momento en que conoció al Ingeniero, recordó: "Yo estaba en la puerta del hotel cuando Pellegrini me vio y salió a hacerse la foto. Me pareció un hombre amable y muy correcto con los aficionados. Me sorprendió sobre todo su altura. Es bastante alto, incluso más que yo, que mido en torno a 1,90 metros (Pellegrini mide 1,85)"

"La bandera la compré hace meses y la suelo llevar a nuestro estadio, el Benito Villamarín, pero ahora decidí llevármela a San Sebastián. Justo la tenía a mano cuando nos sacamos la foto. La compré porque Pellegrini es el entrenador de Betis que más me gusta, lo queremos mucho", comentó.

El chico le agradece a Pellegrini: "Su magnitud en Sevilla es muy grande. Está haciendo historia y este sábado podría darnos un título después e 17 años. Es muy, muy querido y respetado, está haciendo de su nmbre una leyenda en el Betis y aún siento que le queda mucho en este club".

Sobre los próximos desafíos afirmó: "Lo ideal era tener la semana libre para preparar la final, pero en el fútbol profesional no existen las semanas libres. Prefiero ganarle al Elche en casa y a partir del miércoles centrarnos en la Copa del Rey"

"El cierre de la temporada es espectacular. Estamos peleando una plaza en la Champions League después de varios años y estamos a una final de la Copa del Rey. Es bonito e ilusionante, sobe todo para esta afición, que ha sufrido mucho. Hace ocho años estábamos en segunda división, sin rumbo. A veces hasta cuesta creer que el equipo que tanto quiero esté en una situación tan promisoria. Es mi primera final porque la Copa del Rey 2005 tenía apenas un año y no tengo ningún recuerdo", finalizó.