Carlo Ancelotti le responde a Xavi por polémicas del VAR y el Real Madrid: "No me rebajo a ese nivel"

Tal como si se tratara de una Batalla de Gallos, Xavi Hernández y Carlo Ancelotti se están dando con todo por medio de la prensa. Uno representa al banco un alicaído elenco del Barcelona, habiendo anunciado recientemente su partida del equipo para la otra temporada. El otro, es el DT del Real Madrid, equipo criticado por las polémicas ayudas que le ha dado el VAR.

De ahí parte todo. El polémico partido entre el Real Madrid y el Almería dejó la grande en España. El cuadro merengue dio vuelta un resultado por medio de varias decisiones arbitrales que, por lo menos, pueden ser calificadas de dudosas.

Tras aquella polémica, fueron muchos los que comenzaron a hablar de una supuesta ayuda al equipo merengue desde el referato. Esto se vio intensificado por, precisamente, el mal momento del Barcelona y su práctica nula chance de campeonar este año.

Fue por todo ello que Xavi Hernández decidió dar unas polémicas declaraciones. “Ya dije que no me gustaba que condicionasen a los árbitros y lo están haciendo cada semana. Creo que adultera la competición y los colegiados están condicionados. Eso lo ve hasta un ciego”, señaló el actual técnico del Barcelona.

La respuesta no se hizo esperar

Carlo Ancelotti no se quedó callado. El técnico del Real Madrid decidió responderle a su manera al DT blaugrana. De hecho, no se refirió directamente a las palabras de su colega, sino, más bien, lo ninguneó.

“Pienso que soy un profesional y como profesional no me rebajo a ese nivel por respeto al fútbol español. No me pregunten más de esto porque no quiero bajar a un nivel que no es para profesionales”, señaló el italiano ante los periodistas.

Similar fue la respuesta que dio a las acusaciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta. “No bajo a este nivel”, insistió cuando se le preguntó algo similar por las declaraciones de las últimas horas desde la Ciudad Condal.

Cabe resaltar que Xavi y Ancelotti mantenían una relación de bastante respeto y cercanía, por lo que esta nueva tiraera que se instala en España podría repercutir también en la relación entre dos técnicos caballerescos.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs Atlético de Madrid por La Liga?

Real Madrid recibe a Atlético Madrid este domingo 4 de febrero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la ciudad de Madrid, capital de España.

