Los hombres detrás de la Superliga de Europa siguen tratando de que la idea tome forma en el viejo continente. Entre ellos se encuentra Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, quien junto a Florentino Pérez del Real Madrid son los principales impulsores del polémico torneo.

Pese a que casi de todos los equipos europeos se han bajado públicamente de este proyecto, lo cierto es que al parecer son varios los que esperan decir presente, esto a pesar de las amenazas de la UEFA y la FIFA.

El propio Laporta se encargó de echar al agua a estos interesados, todo para descartar que solo Barcelona y Real Madrid apoyan la idea.

En charla con RAC1, el dirigente catalán afirmó que “en Italia son Inter, Milán, Nápoles, Roma; cualquier equipo de la liga española salvo el Atlético de Madrid, que tiene otra posición, el Marsella, los tres portugueses con Benfica, Sporting y Oporto, los tres holandeses, Ajax, Feyenoord y PSV y dos belgas, Anderlecht y Brujas”.

A la hora de comentar la postura del poderoso París Saint-Germain, Laporta detalló que no estarían interesados, ya que “manda en la UEFA”. ¿Y los ingleses? Solo se limitó a responder que “ellos ya tienen su propia Superliga”, apuntando a la Premier League.

“En la Copa de Europa en 1955 participaron muy pocos clubs y luego derivó en la competición por excelencia en Europa. Yo me la imagino en una primera fase así, y luego integrado”, afirmó.

Sin embargo, Laporta dejó en claro que analizará dejar el proyecto si este no avanza rápido. “Yo creo que puede existir la próxima temporada o en la 2025-26. Si no, me lo pensaré. la UEFA está interesada en que el Barça vuelva a la ECA pero no volveremos si no cambia esto. Hay agravios comparativos contra los que no podemos competir”, concluyó.

¿Cuál es el próximo partido de Barcelona?

Los catalanes enfrentarán a Alavés este sábado 3 de febrero desde las 14:30 (hora de Chile) en el Estadio de Mendizorroza por la fecha 23 de LaLiga. El cuadro blaugrana de momento es cuarto en el torneo español con 47 puntos, a diez de distancia del líder Real Madrid.

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!