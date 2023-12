La Superliga de Europa está dejando la escoba en esta jornada de jueves. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le dio la razón al proyecto de Florentino Pérez, acertando un duro golpe tanto a la FIFA como la UEFA.

El ente de justicia del viejo continente zanjó que ambas organizaciones abusaron de su posición dominante para oponerse al torneo, esto considerando las duras penas que arriesgaban los clubes que quisiera competir en la Superliga.

“Las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales”, confirma el fallo.

Uno que salió con todo a dar la cara ante esta situación fue Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quien en un comunicado oficial dejó en claro su postura ante esta posible nueva competición.

“Para nosotros es una oportunidad de cambiar algunas regulaciones, pero tenemos a todas las partes del futbol detrás. Se ve en la gente que está aquí con nosotros. Tras la sentencia, la TJUE reconoce a la UEFA como organizador de la pirámide que debe tener el fútbol. La realidad es que ningún proyecto ahora mismo tiene autorización para seguir adelante, lo demás es falso”, declaró el esloveno.

Mensaje a la Superliga: “El fútbol no se vende”

En ese sentido, Ceferin sostuvo que “confiamos en que estas nuevas reglas mejoren el fútbol europeo. Sin duda, el modelo deportivo debe imperar y no premiar solo a los 14 mejores de Europa. Las reglas de nuestra Champions son claras: se premia los méritos. En los otros proyectos rompedores que no piensan en el bien de la gente, no. El fútbol no se vende”.

“Un equipo por méritos deportivos se clasifica para la Champions… en su caso, para la Blue League, que es la tercera competición. Este sistema es más cerrado que el que presentaron en 2021. Leicester, Girona, Atalanta, no podrían clasificarse para la máxima competición”, agregó.

Para cerrar, el timonel de la UEFA lanzó un verdadero dardo contra Florentino Pérez, afirmando que “no intentaremos detenerlos, pueden crear lo que quieran. Espero que empiecen su máxima competición lo antes posible… con dos clubes”.

Cabe recordar que todos los clubes que fundaron la Superliga en el 2021 dejaron el proyecto ante las amenazas de castigos por parte de la UEFA. Sólo dos equipos, desde las sombras, siguen en pie con este proyecto: Real Madrid y Barcelona. ¿Se sumarán más en estos días?

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!