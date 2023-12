La teleserie de la Superliga en Europa tuvo un nuevo y esperado capítulo en esta jornada de jueves. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le dio la razón al proyecto de Florentino Pérez y de paso golpeó a la oposición de la FIFA y UEFA.

El ente de justicia del viejo continente resolvió que tanto la FIFA como la UEFA abusaron de su posición dominante para oponerse al torneo. Cabe recordar que ambas organizaciones amenazaron con las penas del infierno a los clubes que tuviese en mente participar de la Superliga.

“Las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales”, confirma el fallo.

No obstante, la TJUE también advirtió que “una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada. Al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico”.

Pese a esto, los hombres detrás de este proyecto recibieron esta noticia con alegría. Sin ir más lejos, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, rápidamente ofreció su declaración al respecto.

“Acogemos con enorme satisfacción la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el encargado de garantizar nuestros principios, valores y libertades”, afirmó en una declaración pública.

En ese sentido, el gran hombre detrás de la Superliga señaló que “en los próximos días estudiaremos con determinación el alcance de esta resolución, pero ya hay dos conclusiones de gran trascendencia histórica”.

“El fútbol no es ni será nunca más un monopolio. Desde hoy, los clubes serán dueños de su destino. Vemos plenamente reconocido nuestro deseo de impulsar las competiciones europeas que atraigan aficionados de todo el mundo. Ha triunfado la Europa de las libertades y de los aficionados al fútbol”, concluyó Pérez.

Ojo, que también hay oposición a la Superliga

Pese a estas muestra de alegría, lo cierto es que hay un sector importante del fútbol europeo que mira con recelo. Varios actores importantes han alzado la voz, oponiéndose a este proyecto de Florentino Pérez y compañía.

“Tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Liga de Fútbol Profesional reafirma su fuerte vínculo con las competiciones UEFA. Los principios de meritocracia que rigen el fútbol europeo constituyen elementos fundamentales”, declaró en un comunicado la liga francesa.

Por su parte el Bayern Múnich afirmó que “hemos tomado nota de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Sin embargo, esto no cambia la actitud del FC Bayern y de la ECA de que una competición de este tipo representaría un ataque a la importancia de las ligas nacionales y a la estática del fútbol europeo”.

Atlético de Madrid, clásico rival del Real en la capital española, también está en contra: “Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo”.

Por último, Manchester United emitió un comunicado declarando que “nuestra posición no ha cambiado. Seguimos plenamente comprometidos con la participación en las competiciones de la UEFA y con la cooperación positiva con la UEFA, la Premier League y otros clubes a través de la ECA para el desarrollo continuo del fútbol europeo”.

¿Qué viene ahora?

Con esta resolución podemos decir que la Superliga de Europa, esa que en el 2021 dejó la grande, está un poco más cerca de ser una realidad. Ya se habla incluso de un formato y que pronto habrá información en torno a las fechas de su desarrollo.

El fútbol europeo está cerca de vivir una nueva revolución con la competencia de Florentino Pérez y compañía.

