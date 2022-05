Periodista ecuatoriano asegura que los papeles de Byron Castillo no están en su supuesta ciudad natal: "Fui a investigar y no estaban ahí"

Chile se acerca al Mundial de Qatar 2022 gracias a una situación totalmente impensada. La denuncia presentada por la ANFP ante la FIFA asegura que existen documentos que confirman que Byron Castillo es en realidad colombiano y no era elegible para jugar por la selección ecuatoriana por las Eliminatorias.

Un certificado de nacimiento en Colombia, el que la ANFP asegura corresponde al seleccionado ecuatoriano, es la principal prueba contra Castillo. La primera denuncia de una posible irregularidad fue expuesta el año pasado por el periodista ecuatoriano Diego Arcos, quien asegura en conversación con RedGol que no encontró papeles de Castillo en su ciudad natal.

"Cuando a este jugador, que era el mejor lateral derecho del país, no lo convocaban y ya había jugado un Mundial juvenil, me llamó la atención y me puse a investigar. En los papeles y todo lo que encontré salía que era nacido en Playas, pero ahí no existía ningún documento de él", confirmó Arcos.

"Yo fui a investigar si habían papeles de Byron Castillo en General Villamil Playas y no estaban. Me mandaron al Registro Civil de Guayaquil, donde sí había una partida de nacimiento de él que decía que era nacido en este pueblo costero ecuatoriano que se llama Playas", comentó.

"En ese recinto de Playas no había papel, es un pueblito muy rústico y precario y dijeron que solo daban cédulas. Me mandaron a Guayaquil y encontré la partida de nacimiento. Hay una confusión porque su hermano se llama igual y el hermano sí nació en Colombia, o eso dice su papel", comentó Arcos.

La ANFP argumenta que el acta colombiana no es de su hermano y se la atribuyen al seleccionado de Ecuador. Según expuso el abogado del caso, Eduardo Carlezzo, tampoco existe un documento que valide la nacionalidad ecuatoriana de Castillo, ya que la supuesta acta no está avalada por ninguna institución gubernamental de dicho país.

¿Cómo se ve la situación en Ecuador? "Como el jugador es del Barcelona Sporting Club y es un fenómeno popular no puedo salir a la calle ya. Pero yo creo que está dividido, un sector está con preocupación y otro cree que no va a pasar nada", dijo.

Las denuncias expuestas por la ANFP deberán ser evaluadas por la FIFA. De confirmar, el ente rector del fútbol debería aplicar el artículo 55 de su Código Disciplinario, donde estipula que "se sancionará a su equipo con derrota por retirada o renuncia" y "se entenderá que el resultado es de 3-0 a favor del oponente", lo que le otorgaría a Chile cinco puntos en la tabla de posiciones camino a Qatar 2022.