Pagliuca cuenta la verdad del penal de Ronald Fuentes en 1998: "Se vio muy claro que Baggio pateó la pelota contra la mano"

La selección chilena debió conformarse con un amargo empate 2-2 en su estreno en el Mundial de Francia 1998, jornada que pudo terminar de manera histórica con triunfo para Chile, pero que se vio empañada por un supuesto penal de Ronald Fuentes cuando el duelo expiraba.

Hoy, 23 años más tarde, el legendario ex portero del combinado italiano, Gianluca Pagliuca, se sinceró y contó la verdad respecto a la discutida pena máxima cobrada por el juez Lucien Bouchardeau.

En diálogo con Redgol en Italia, el otrora Inter de Milán se refirió al momento en que Roland Fuentes tocó el balón de forma casual con la mano derecha, revelando que Roberto Baggio le pegó intencionalmente a la mano de Chilenita:

"Si perdíamos, cómo nos iban a criticar en Italia. Se vio muy claro que Baggio pateó la pelota contra la mano del defensor chileno. En este caso fue muy astuto e inteligente. Con las reglas de hoy, hubiera sido penal. Pero con las reglas de hace 20 años, hubiese sido muy dudoso cobrar ese penal”, relató.

Pagliuca detalló: “recuerdo muy bien ese partido en Burdeos. El salto de Salas contra Cannavaro en el gol de Chile. Luego nosotros empatamos con el gol de Baggio de penal, menos mal, porque imagÍnate, la polémica que se iba a armar".

Las declaraciones del histórico portero de la selección de Italia llegan como sorpresa, ya que nunca antes un jugador de aquella época se había referido con tanta sinceridad al cobro que a la postre le quitó el triunfo a Chile a los 85' de partido.

La verdad del cobro llegó más de 20 años después del Mundial de Francia.

Sin embargo, hace algunos meses en plenos días de cuarentena, el propio Ronald Fuentes había recordado el episodio, reafirmando que su infracción no fue intencional:

"Siempre lo he dicho y lo voy a mantener: no fue penal. Nunca tuve la intención de poner la mano, tampoco fue viveza de Baggio, la pelota fue a mi mano, pero no hubo intención. Ahora con el VAR seguro que lo cobran igual", dijo el actual DT de Wanderers.

Sea como sea, y aunque la verdad llegue más de 20 años más tarde, lo cierto es que es una suerte de 'cierre' para una selección chilena que estuvo a punto de inscribir su nombre en la historia mundialista derrotando a un gigante en el anteriormente llamado Stade Parc Lescure.