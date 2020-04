Ronald Fuentes a 22 años del Mundial de Francia 1998: "Siempre lo he dicho y lo voy a mantener: no fue penal"

Ronald Fuentes le dio una larga entrevista a LUN donde confesó que no había visto los partidos de la selección chilena en el Mundial de Francia 1998 hasta hoy, donde en época de cuarentena son bienvenidos los partidos antiguos.

Consultado por la fatídica jugada que significó el empate de Italia ante Chile, el hoy director técnico de Unión Española asegura que no hubo mano.

"Siempre lo he dicho y lo voy a mantener: no fue penal. Nunca tuve la intención de poner la mano, tampoco fue viveza de Baggio, la pelota fue a mi mano, pero no hubo intención. Ahora con el VAR seguro que lo cobran igual"

Chilenita aclara que recién ahora volvió a ver estos estos recordados partidos. "Te juro que no había visto esos partidos. Nunca he vivido de los recuerdos, y no es por ser apático, siempre fue así, de hecho conservo algunas camisetas, pero el resto las regalé o las perdí. No soy muy llano a sentarme a ver partidos de cuando jugaba", aseguró.

Fuentes hace una interesante reflexión respecto al equipo que dirigía Nelson Acosta. "Es buena la sensación que me quedó, hicimos un mundial correcto. Creo que si hubiéramos trabajado como se hace en la actualidad, habríamos llegado más lejos", cerró.