Matías Fernández sueña con quedarse con la Copa Sudamericana y también ir a la Roja: "Me ilusiono con representar a mi patria en la selección"

Matías Fernández Cordero disputará una final continental. A casi tres meses de su salida de Unión La Calera y arribo a Independiente del Valle, el carrilero de 27 años lustra sus botines para saltar a la cancha este sábado en la final de la Copa Sudamericana.

Independiente, que anteriormente -y con Fernández como titular- dejó en el camino a Lanús, Deportivo Táchira y Melgar, se verá las caras ante Sao Paulo en la gran final, la que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Argentina.

El elenco ecuatoriano se ilusiona con obtener su segundo título continental: en 2019, sorprendieron y dieron el golpe ante Colón en la final de Sudamericana. Por su parte, el chileno apunta al primer título internacional de su carrera.

"La vida me ha dado una vuelta. En mi equipo en Chile quedamos fuera de la Sudamericana por un gol y ahora estoy acá. Sabemos que São Paulo va a ser muy difícil", valoró el nacido en Valparaíso en la previa del partido.

Como único representante chileno en la final de Sudamericana, competencia en que los clubes nacionales no pasaron de octavos, Fernández se ilusiona con la posibilidad de que el título continental le traiga un llamado de Eduardo Berizzo para la Roja.

"Me ilusiono con representar a mi patria en la selección, pero las cosas hay que verlas con calma. Mientras no pase, no puedo decir mucho", manifestó el carrilero, el que nunca ha representado la camiseta nacional.