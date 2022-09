Histórico arquero chileno pide a gritos a Claudio Bravo de regreso en la Roja: "No hay un arquero que asuma el puesto de manera categórica"

La ausencia de Claudio Bravo de la selección chilena causó muchas dudas. Eduardo Berizzo no le cerró las puertas, pero no haberlo convocado en el inicio de su proceso es un indicio de que no lo tiene considerado como el titular indiscutido que viene siendo en la Roja hace casi 20 años.

Eduardo Fournier, insigne portero del fútbol chileno y que actualmente trabaja en Cobreloa, se refirió al momento actual. "En este momento el tema de los arqueros está complicado, no está Claudio Bravo, que ha estado jugando muy poco", comentó a Deportes 13.

Los tres metas que llevó Berizzo a Europa no convencen a Fournier. "Están Arias, Cortés y Campos. En un puesto tan importante como el de arquero, más en eliminatorias a mundiales, no puedes equivocarte. No se ve en este momento entre los tres algo sólido", comentó categórico.

Por lo mismo es que espera que Capitán América vuelva a las convocatorias. "Yo no soy el técnico, pero no se puede perder de vista a Claudio, están parejos el resto de los arqueros", confesó el Loco Fournier.

"Claudio Bravo dejó la vara muy alta, es un gran arquero, yo lo llamaría. En este momento no tenemos un portero que pueda asumir de manera categórica, no se ve todavía", agregó para dejar claro su gusto futbolístico.

En todo caso no queire ser categórico con los otros tres arqueros. "No estoy desmereciendo a los arqueros que hay, pero ese puesto es muy delicado, ha costado encontrar un arquero que otorgue seguridad a ese nivel", finalizó.