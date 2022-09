Eduardo Berizzo ha comenzado a sumar sus primeras críticas luego de la gira de la selección chilena por Europa. La Roja sumó una derrota con Marruecos y un empate con Qatar, lo que ya comienza a inquietar a los hinchas.

El Toto llegó con la misión de liderar el recambio del equipo de todos y, si bien ha realizado convocatorias con varias caras nuevas, los resultados no se han dado. De los seis partidos que ha dirigido, ha sumado cuatro caídas (Corea del Sur, Túnez, Ghana por penales y los marroquíes), una igualdad con los anfitriones del Mundial 2022 y solo un triunfo con la Sub 23.

Si bien todavía falta para el inicio de las eliminatorias, el mayor desafío a enfrentar, Eduardo Berizzo está en medio de los cuestionamientos. Aunque esto no es problema para la Federación de Fútbol de Chile, desde donde recibió todo el respaldo.

Francis Cagigao, director deportivo de la Roja, habló tras el encuentro y le entregó su apoyo al técnico. "Está en un momento donde todavía quiere ver futbolistas. Aquí lo importante será llegar con las ideas muy claras para cuando empiecen las Eliminatorias", dijo en palabras recogidas por Radio ADN.

De hecho, para el encargado de dirigir a las selecciones de nuestro país, el Toto está en aún en proceso de conocer las variantes que tiene. "El técnico tiene que ver jugadores, experimentar con varias alineaciones y sistemas, para eso sirven estos partidos".

Aunque Francis Cagigao no escondió su preocupación por la falta de triunfos. "Sería una mentira si dijéramos que no queremos ganar todos los partidos, porque los queremos ganar todos, a veces se puede y otras veces no, pero con Qatar vimos cosas muy buenas a diferencia del partido ante Marruecos, donde nos vimos superados en lo físico, sobre todo".

En esa misma línea, destacó lo hecho por la Roja en su último amistoso en Europa. "La primera mitad me encantó, creo que jugamos muy bien, luego no ajustamos las transiciones de ellos. Eso da par trabajar de cara al futuro", cerró.

¿Qué viene ahora para la selección chilena de Eduardo Berizzo?

La selección chilena deja atrás lo que fue la gira por Europa y comienza a pensar en lo que viene. Mientras la ANFP espera por la batalla legal en el TAS por la denuncia contra Byron Castillo, la Roja se prepara para los amistosos con los que cerrará el año.

De acuerdo a lo señalado semanas atrás por Pablo Milad, el equipo de Eduardo Berizzo tendrá dos partidos más antes del Mundial. Polonia y Eslovaquia, rival todavía por confirmar, serán los duelos que enfrentará el Toto para terminar el 2022 por lo menos con un triunfo.

Chile rompió su sequía de goles, pero todavía no sabe de triunfos. La última victoria de la Roja fue ante Bolivia, en febrero. Desde entonces, siete partidos han pasado sin lograr salir con el brazo en alto, una mala racha que se debe romper como sea si no se quiere comenzar con dudas la lucha en las eliminatorias.