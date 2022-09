Claudio Borghi lamenta que Eduardo Berizzo no le diera minutos a Darío Osorio en la selección chilena: "Probemos a los que pueden ser soluciones inmediatas"

Claudio Borghi analizó la igualdad de la selección chilena y Qatar, donde lamentó no haber visto a Darío Osorio. El técnico preguntó por qué Eduardo Berizzo lo sacó de la Sub 20 y no le dio minutos en la adulta.