Mario Mauriziano no perdona infidelidad: “Si ven a Eduardo Berizzo con mi ex esposa en Paraguay, salúdenla de mi parte”

Después de que Eduardo Berizzo fuera oficializado como nuevo entrenador de la selección de Paraguay, la prensa de ese país fue rápidamente a pedirle la opinión a Mario Mauriziano. Pero el periodista deportivo no fue consultado por los atributos deportivos del entrenador, si no que por la infidelidad que protagonizó con la mujer del ex rostro de CDF.

El comentarista fue contactado por el programa local TeleShow para referirse al furtivo amorío entre el DT argentino y la hija del presidente de O'Higgins, Mariana Abumohor, con quien estaba casado hace largos años.

Los medios paraguayos lo relataron como un “tesapo’e”, que en guaraní se refiere a la infidelidad o el acto de arrebatarle la pareja a un amigo o amiga. Mauriziano relató los hechos de fines de 2014, cuando Berizzo dejaba la banca del cuadro rancagüino para dirigir a Celta de Vigo en España.

"En Paraguay puede pasar cualquier cosa con este señor. Técnico de prestigio no es. Nunca estuvo en un club grande. Me pregunto con qué autoridad se pone frente a un plantel de jugadores y exige cosas, si no sabe lo básico que es respetar a una familia. Si va a Paraguay con mi ex esposa, salúdenla de mi parte", dijo Mauriziano en palabras recogidas por diario Crónica.

La polémica infidelidad de Berizzo en Chile



Sin dobles lecturas, Mario Mauriziano recordó detalles del "inconveniente" que tuvo con "ese señor", como denominó al Toto Berizzo. "Ya han pasado años, pero fue desleal. Yo empezaba a sospechar e investigué. Encontré en el Facebook de ella todos los chats, porque no habían sido borrados, sino archivados", reveló.

"Berizzo se hacía pasar por Juana Armanda, y no sé si anteriormente tenía un sueño de ser mujer, pero era ese el nombre que usaba para escribirle a mi ex esposa. Cuando descubrí todo, fui a su casa y salió con su mujer a atenderme. Ella fue en su apoyo. Lo defendía en su momento pese a la infidelidad, pero al final se separaron y él se quedó con mi señora", lamentó el comunicador y empresario.

En ese sentido, recuerda que la situación que vivió fue "bien difícil. Claro, estuvimos ahí un rato conversando, pero obviamente no pude conversar mucho con Berizzo. La presencia de su mujer, que lloraba, bloqueó la situación".

Para completar, Mauriziano sentenció que “Berizzo cortó una relación de 18 años y cuatro hijos con mi ex mujer. Él se escapaba de las concentraciones de su equipo para mantener este amor furtivo. ¿Qué clase de técnico hace eso?”.